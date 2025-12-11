Washington se encuentra en emergencia

Washington se encontraba en estado de emergencia el jueves debido a una lluvia torrencial que desbordó ríos, provocó deslizamientos de tierra en carreteras y dejó a personas atrapadas en las inundaciones. Decenas de miles de residentes recibieron órdenes de evacuación.

Las fuertes lluvias continuaron en algunas partes del estado, lo que provocó la crecida de los ríos, el cierre de carreteras, rescates acuáticos y la suspensión de los trenes de Amtrak entre Seattle y Vancouver. La intensidad de las precipitaciones aumentó en varios condados de las Montañas Cascade de Washington, donde se habían registrado hasta 15,2 centímetros (6 pulgadas) de lluvia en 24 horas. En una zona, Snoqualmie Pass, se registraron 4,3 centímetros (1,7 pulgadas) adicionales de lluvia en seis horas, según informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Los funcionarios de gestión de emergencias instaron a los residentes a no conducir a través del agua estancada. Se recomendó a quienes viven cerca de ríos que estuvieran atentos a las órdenes de evacuación.

Tras días de lluvias torrenciales e incesantes, el gobernador Bob Ferguson declaró el estado de emergencia estatal el miércoles por la noche, advirtiendo que «habrá vidas en peligro en los próximos días». A algunos residentes ya se les ha indicado que se dirijan a zonas más altas, y el condado de Skagit, en una importante región agrícola al norte de Seattle, ha ordenado la evacuación de todos los residentes dentro de la llanura aluvial centenaria del río Skagit.

Es probable que se produzcan inundaciones catastróficas en muchas zonas y el estado está solicitando equipos de rescate acuático y barcos, dijo Ferguson en la plataforma de redes sociales X el miércoles por la noche.

En un valle que se extiende hasta las faldas del Monte Rainier, al sureste de Seattle, los agentes del sheriff del condado de Pierce rescataron el miércoles a varias personas en un parque de casas rodantes en Orting, e incluso ayudaron a un hombre con gorro de Papá Noel a vadear el agua hasta la cintura. Se ordenó la evacuación de parte de la ciudad debido a la preocupación por los niveles extremadamente altos del río Puyallup y los diques río arriba.

Un deslizamiento de tierra bloqueó parte de la Interestatal 90 al este de Seattle. Fotos del Departamento de Bomberos y Rescate de Eastside muestran vehículos atrapados entre troncos, ramas, lodo y agua estancada. Las autoridades también cerraron un tramo montañoso de la US 2 debido a rocas, árboles y lodo.

Más de 17.000 clientes en Washington se quedaron sin electricidad el jueves, según PowerOutage.us.

Las inundaciones de los ríos podrían batir récords

Se esperaba que el río Skagit alcanzara los 13 metros (42 pies) de altura en la ciudad montañosa de Concrete a primera hora del jueves, y los 12 metros (39 pies) de altura en Mount Vernon a primera hora del viernes.

«Estamos muy seguros de que podemos manejar una ‘inundación normal’, pero nadie sabe realmente cómo se ve un río de 41 o 42 pies al sur de Mount Vernon», dijo Darrin Morrison, comisionado del Distrito Dike 3 en el condado de Skagit, durante una reunión pública el miércoles por la noche.

El condado cerró el jueves los servicios gubernamentales no esenciales, incluidos todos los servicios del distrito y del tribunal superior.

Las inundaciones del río han afectado durante mucho tiempo a Mount Vernon, la ciudad más grande del condado, con unos 35.000 habitantes. Las inundaciones de 2003 desplazaron a cientos de personas.

La ciudad completó un muro de contención en 2018 que ayuda a proteger el centro. Superó una prueba importante en 2021, cuando el río alcanzó niveles casi récord.

Pero la ciudad está en alerta máxima. Los niveles históricos del río previstos para el viernes podrían superar el límite, y algunos temen que los diques antiguos fallen.

«Podría ser potencialmente catastrófico», dijo Ellen Gamson, directora ejecutiva de la Asociación del Centro de Mount Vernon.

Sheena Wilson, propietaria de una floristería en el centro, apiló sacos de arena junto a las puertas y recogió objetos del suelo.

“Si el agua entra por encima de la altura de la mesa tengo problemas más grandes que mi mercancía”, dijo.

Jake Lambly agregó bolsas de arena, probó bombas de agua y trasladó objetos de valor al piso superior de la casa que comparte con su hijo de 19 años.

«Este es mi único activo», dijo el miércoles desde el porche de su casa. «No tengo nada más».

Las ciudades responden a las inundaciones

Harrison Rademacher, meteorólogo del servicio meteorológico de Seattle, describió el río atmosférico que inunda la región como “una corriente en chorro de humedad” que se extiende por el Océano Pacífico “con la boquilla avanzando a lo largo de la costa de Oregón y Washington”.

En Sumas, una pequeña ciudad fronteriza entre Estados Unidos y Canadá, se escuchó una sirena de alerta de inundaciones en el ayuntamiento y se pidió a los residentes que se marcharan. El cruce fronterizo también se cerró a los vehículos comerciales en dirección sur para dejar más espacio para las evacuaciones, según el Departamento de Policía de Abbotsford.

El cambio climático se ha vinculado a algunas lluvias intensas. Los científicos afirman que, sin estudios específicos, no pueden vincular directamente un solo fenómeno meteorológico con el cambio climático, pero en general es responsable de tormentas extremas, sequías, inundaciones e incendios forestales más intensos y frecuentes.

Se espera que otro sistema de tormenta traiga más lluvia a partir del domingo.

«El patrón parece bastante inestable de cara a las vacaciones», dijo Rademacher.