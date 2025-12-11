Juez ordena liberación inmediata de Kilmar Abrego García de centro de detención migratoria

Un juez federal en Maryland ordenó el jueves la liberación de Kilmar Abrego García de la detención migratoria mientras avanza su impugnación legal contra su deportación.

La jueza federal de distrito Paula Xinis dictaminó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas debe liberar a Abrego García de la custodia inmediatamente.

“Desde que Ábrego García regresó de una detención injusta en El Salvador, ha sido detenido nuevamente, nuevamente sin autorización legal”, escribió el juez. “Por esta razón, el Tribunal concederá la petición de Abrego García para su liberación inmediata de la custodia de ICE”.

El Departamento de Seguridad Nacional criticó duramente la orden del juez y prometió oponerse, calificándola de «activismo judicial descarado» por parte de un juez designado por el presidente demócrata Barack Obama. «Esta orden carece de fundamento jurídico válido y seguiremos combatiéndola con uñas y dientes en los tribunales», declaró Tricia McLaughlin, subsecretaria del departamento.

Se dejaron mensajes solicitando comentarios al abogado de Abrego García, Simon Sandoval-Moshenberg.

Ábrego García, ciudadano salvadoreño , tiene esposa e hijo estadounidenses y ha vivido en Maryland durante años, pero emigró a Estados Unidos sin documentos cuando era adolescente. En 2019, un juez de inmigración dictaminó que Ábrego García no podía ser deportado a El Salvador debido al peligro que corría por parte de una pandilla que atacaba a su familia. Cuando Ábrego García fue deportado por error en marzo, su caso se convirtió en un punto de apoyo para quienes se oponen a la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump.

Abrego García fue devuelto a Estados Unidos por orden judicial. Dado que no puede ser deportado a El Salvador, el ICE ha buscado deportarlo a varios países africanos . Su demanda en un tribunal federal alega que la administración republicana de Trump está utilizando ilegalmente el proceso de deportación para castigar a Abrego García por la vergüenza de su deportación errónea a El Salvador .

Mientras tanto, en una acción separada en la corte de inmigración, Abrego García está solicitando reabrir su caso de inmigración para buscar asilo en los Estados Unidos.

Además, Abrego García enfrenta cargos penales en un tribunal federal de Tennessee, donde se declaró inocente de tráfico de personas . Presentó una moción para desestimar los cargos , alegando que la fiscalía es vengativa.

Un juez ordenó la celebración de una audiencia probatoria sobre la moción tras haber hallado previamente indicios de que la acusación contra Abrego García «podría ser vengativa». El juez afirmó que muchas declaraciones de funcionarios de la administración Trump «generan preocupación».

El juez citó específicamente una declaración del fiscal general adjunto Todd Blanche que parecía sugerir que el Departamento de Justicia acusó a Abrego García porque ganó su caso de deportación injusta .