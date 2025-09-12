Walkinshaw gana enVirginia

La mañana después de ser declarado ganador en una elección especial para reemplazar al fallecido congresista de Virginia Gerry Connolly, el demócrata James Walkinshaw ya se encontraba en el Capitolio el miércoles.

Walkinshaw habló sobre sus prioridades como el miembro más reciente del Congreso.

“Lo primero que voy a hacer es presentar un proyecto de ley que obligue al presidente a acudir al Congreso para una votación de sí o no antes de que pueda reestructurar, reducir o desmantelar una agencia federal”, dijo Walkinshaw.

“Hemos visto a la administración Trump hacer eso con el Departamento de Educación, USAID y otras agencias, lo que provocó que miles de personas en el norte de Virginia perdieran sus empleos y dañó la capacidad del gobierno para servir al pueblo estadounidense”, añadió. “Creo que si un presidente –cualquier presidente– quiere hacer eso, debe acudir al Congreso para una votación de sí o no”.

Walkinshaw señaló que el condado de Fairfax tenía aproximadamente 80,000 residentes que eran empleados federales; afirmó que, si bien es difícil obtener una cifra exacta, no hay duda de que el número de personas que perdieron sus trabajos fue de miles. También indicó que hay cientos de miles de residentes del condado que trabajan para contratistas federales.

El Distrito 11 de Virginia abarca gran parte del condado de Fairfax e incluye la ciudad de Fairfax.

Sobre sus prioridades, Walkinshaw dijo que luchará por más fondos tanto para el Metro como para el servicio de tren de cercanías Virginia Railway Express (VRE), ambos utilizados por muchos residentes del Distrito 11 para ir al trabajo.

“Ambos merecen y necesitan más financiamiento federal dado el papel clave que desempeñan en ayudar al gobierno federal a funcionar”, afirmó.

Walkinshaw reemplaza al fallecido congresista demócrata Gerry Connolly, quien murió de cáncer en mayo de este año. Connolly fue un defensor del Metro, pero también era conocido por exigirle cuentas a la agencia cuando consideraba que no estaba gastando el dinero de manera responsable o no mantenía la confianza del público en temas como la seguridad.

“El sistema [del Metro] está funcionando tan bien como lo ha hecho en mucho tiempo, pero todos los días debemos exigirles responsabilidad. Ese será parte de mi papel”, dijo Walkinshaw.

Walkinshaw señaló que Connolly entendía lo importante que era que el gobierno gastara el dinero de forma inteligente y funcionara de manera eficiente.

“En la oficina de Gerry Connolly hicimos eso con la reforma de los contratos de adquisiciones federales para ahorrar miles de millones de dólares y hacer que el gobierno fuera más eficiente – en mi opinión, la manera correcta de hacerlo”, dijo. “La manera correcta de hacerlo es reunir a ambos partidos, trabajar con expertos de la industria y del gobierno, obtener las mejores ideas para llevar a cabo reformas, implementarlas y luego dar seguimiento para asegurarse de que se cumplan”.

En cuanto a la salud, Walkinshaw dijo que quiere luchar contra posibles recortes.

“Creo que la atención médica y los recortes en salud son un problema muy significativo en este momento”, dijo. “Hemos visto en el llamado Big Beautiful Bill que cientos de miles de virginianos podrían perder su cobertura médica debido a los recortes a Medicaid, y también por el aumento desmedido de las primas de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio si el Congreso no actúa”.

Connolly fue elegido por primera vez en 2008 y ocupó el escaño del Distrito 11 hasta su fallecimiento. Antes de Connolly, el republicano Tom Davis ocupó el puesto durante 14 años.