Antes de terminar la emergencia criminal de DC, un padre fue detenido por agentes de inmigración frente a su familia

Gerson Aaron López-Funes había establecido una rutina. Ya fuera después de la escuela o del campamento, él y su familia recogían a su hija de 7 años y se dirigían directamente a un parque.

El objetivo era que su hija, que es autista y no verbal, gastara un poco más de energía.

El lunes, salieron del parque y se dirigían a casa cuando la policía de DC detuvo a Funes en el noroeste de DC.

Su hermana, Estrella López, dijo que la detención fue por supuestamente no detenerse completamente en una señal de pare.

Los vecinos, según López, le contaron a otro familiar que llegó al lugar que «vieron a mi hermano haciendo preguntas con calma mientras los agentes lo sacaban del coche. Mi hermano intentaba explicarles que mi sobrina es autista y que, si salía del coche, ella iba a llorar dentro, y eso la pondría en una situación muy difícil».

La detención se produjo días antes de que finalizara la emergencia criminal del presidente Donald Trump en Washington D. C. Agentes federales llegaron al lugar y López afirmó que se llevaron a Funes.

Es originario de Honduras, pero lleva más de 10 años viviendo en Washington D. C. y ha solicitado asilo. Un juez le dio recientemente un año para encontrar un abogado y comparecer ante el tribunal.

“Ha sido horrible”, dijo López. “Se llevaron al único hermano que tengo de mis padres como si fuera un criminal”.

Según los registros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), Funes se encuentra bajo custodia de ICE y actualmente se encuentra en el Centro de Detención Caroline, en el condado de Caroline, Virginia. Familiares hablaron con Funes el jueves por la mañana, dijo López, y agregó: «Lo maltratan verbalmente. Hace mucho frío. Dice que se siente casi como en un congelador».

Los familiares están preocupados, dijo López, porque Funes tiene asma y necesita medicación «porque se pone muy ansioso. Y cuando se pone ansioso, le provoca ataques de asma».

Ahora, están contactando a varios grupos comunitarios y recaudando dinero para contratar a un abogado, «para que potencialmente podamos sacarlo de allí, donde está ahora mismo», dijo López.

Mientras tanto, López dijo que la hija de Funes no ha podido dormir. Llora mucho porque está acostumbrada a que su papá le cuente cuentos a la hora de dormir, dijo López.

“Él es el principal proveedor de su familia y creo que simplemente lo separaron de su familia de una manera muy injusta”, dijo López.

Intentaba hablar con los agentes, diciéndoles que quería guardar silencio cuando le preguntaron por su estatus. No quiso responder porque se sentía discriminado. No lo detuvieron para preguntarle eso; pensó que lo detuvieron por otra razón.