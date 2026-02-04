Votan para prohibir los acuerdos locales de cumplimiento de la ley con ICE

El Senado y la Cámara de Delegados de Maryland votaron el martes para prohibir los acuerdos de cooperación local con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en respuesta a los combativos esfuerzos de deportación de la administración Trump en todo el país.

Los proyectos de ley prohibirían a los gobiernos locales y a los departamentos de policía colaborar con el ICE a través de un programa conocido como 287(g). Los acuerdos 287(g) vigentes en Maryland permiten a los funcionarios penitenciarios de las cárceles locales preguntar sobre el estatus migratorio de las personas arrestadas y retener a los extranjeros hasta por 48 horas para que el ICE pueda detenerlos.

Ocho condados de Maryland tienen programas 287(g) y el condado de Wicomico anunció recientemente que también se asociaría con ICE.