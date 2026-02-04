Un hombre que trabajaba en una escuela enfrenta cargos de explotación infantil.

Un hombre del condado de Prince George, Maryland, que trabajaba en la Academia de Oportunidades Luke C. Moore en el noreste de DC ha sido acusado de distribución de material de abuso sexual infantil.

Dandre Eric Davis, de 31 años, de Suitland, intercambió mensajes a partir del mes pasado con alguien que usaba una aplicación de citas y luego continuó esas comunicaciones en la plataforma de mensajería encriptada Telegram, según los fiscales federales.

Los documentos judiciales indican que Davis discutió intereses ilegales y finalmente compartió videos que mostraban abuso sexual infantil. La fiscalía federal afirmó que Davis se describió a sí mismo en esas conversaciones en línea como un «pervertido pervertido» y que dijo estar interesado en niños de entre 7 y 15 años.

La denuncia fue revelada el lunes por la fiscal estadounidense Jeanine Pirro, quien estuvo acompañada por el subdirector a cargo del FBI, Darren Cox, de la oficina de campo de Washington.

Según la Fiscalía de Estados Unidos para DC, el caso está siendo investigado por el Grupo de Trabajo contra la Explotación Infantil y la Trata de Personas del FBI como parte del Proyecto Niñez Segura , una iniciativa nacional para combatir la explotación y el abuso sexual infantil.

Rodney Wormsley, director de Luke C. Moore Opportunity Academy, dijo a los estudiantes y padres que actualmente no hay indicadores de que los estudiantes de Luke C. Moore estuvieran involucrados en el incidente en una declaración enviada por correo electrónico el martes.

“Las Escuelas Públicas de DC (DCPS) tratan todas las denuncias de mala conducta de sus empleados con la máxima seriedad, están siguiendo todos los protocolos requeridos y cooperando con las autoridades”, declaró Wormsley en el comunicado. “El miembro del personal se encuentra fuera del edificio con licencia y no se presentará a la escuela mientras se revisa este asunto”.