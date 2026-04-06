Volverán a considerar la ampliación de la ruta 28 de Virginia

El problema de la congestión en la Ruta 28 de Virginia, a su paso por el condado de Prince William, ha sido un desafío durante décadas. El martes, la Junta de Supervisores del Condado debatirá si se debe seguir adelante con los planes para ampliar la Ruta 28 desde la avenida Liberia, en Manassas, hasta el límite con el condado de Fairfax.

El año pasado, la junta votó a favor de cancelar el proyecto de circunvalación de la Ruta 28 y reembolsar a la Autoridad de Transporte del Norte de Virginia casi 7,5 millones de dólares en fondos destinados al proyecto, que la junta había aprobado inicialmente en 2019.

Sin embargo, el proyecto se estancó debido a problemas de costos y disputas sobre el trazado previsto a través de docenas de viviendas ubicadas en Bull Run Mobile Home Park, así como por el desacuerdo con el condado de Fairfax sobre dónde se reconectaría la circunvalación con la Ruta 28.

Según los documentos que figuran en el orden del día de la reunión de la Junta de Comisionados del Condado del martes, los supervisores debatirán si desean seguir adelante con la ampliación de la Ruta 28, conocida como Centreville Road, de 4 a 6 carriles entre Liberia Avenue, en la ciudad de Manassas, y el límite del condado de Fairfax, justo al norte de Bull Run.

El tramo de la Ruta 28 que se está considerando para su ampliación tiene una longitud aproximada de 2,5 millas.

Entre los desafíos identificados en el documento por Rick Canizales, director de transporte del condado, se encuentran la limitación del derecho de vía y el impacto en las propiedades. Con cientos de negocios independientes, así como parques empresariales y centros comerciales, la principal ruta de transporte para quienes se desplazan diariamente al trabajo está completamente urbanizada.

Además, la ampliación de la carretera requeriría la reubicación de las principales líneas de servicios públicos, así como la elaboración de acuerdos jurisdiccionales con el Departamento de Transporte de Virginia (VDOT), la ciudad de Manassas, el parque de la ciudad de Manassas y el condado de Fairfax.

El condado de Fairfax ha ampliado la Ruta 28 a 6 carriles, que dan acceso a los intercambiadores de la Ruta 66, recientemente configurados.

Aún no está claro el costo del proyecto propuesto ni cómo se financiaría. Según Canizales, la última estimación fue de 400 millones de dólares en 2020. Los votantes autorizaron 200 millones de dólares como parte del Referéndum de Movilidad de 2019, que incluía la opción de construir la circunvalación o ampliar la Ruta 28.

La presentación del director de transporte del condado busca orientación de la junta sobre cuatro cuestiones:

¿Debería el personal seguir impulsando el proyecto?

¿Se utilizarán bonos para financiar el proyecto?

¿Qué fondos se utilizarán para pagar la financiación mediante deuda del proyecto?

¿Debería el VDOT continuar trabajando en la ingeniería/diseños preliminares para que este proyecto avance?

Un estudio futuro por parte del VDOT requeriría planificación y diseño para ampliar el actual puente de cuatro carriles sobre Bull Run.

En un proyecto aparte para mejorar el tránsito a lo largo de la Ruta 28, el plan de la senadora estatal de Virginia, Danica Roem, para financiar mejoras viales que incluyen diseños innovadores de intersecciones, una mediana elevada y una acera de 2,8 kilómetros de longitud entre Manassas en el área de Yorkshire del condado de Prince William, sigue avanzando.

Según el Departamento de Transporte de Virginia (VDOT) , se espera que la adquisición de derechos de paso comience este otoño, y que la construcción se inicie en el otoño de 2028.