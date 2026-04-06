Trump lanza una amenaza repleta de improperios contra Irán

El presidente estadounidense Donald Trump profirió el domingo amenazas cargadas de improperios contra Irán y su infraestructura si no abre el estrecho de Ormuz antes de la fecha límite del martes, después de que las fuerzas estadounidenses rescataran a un aviador herido cuyo avión, derribado por Irán, cayó tras las líneas enemigas.

Un Irán desafiante atacó objetivos de infraestructura en los países árabes vecinos del Golfo y amenazó con restringir otra vía marítima muy utilizada, el estrecho de Bab el-Mandeb, frente a la península arábiga.

Trump, a través de las redes sociales, prometió atacar las centrales eléctricas y los puentes de Irán, y afirmó que el país viviría en un infierno si no se abría el estrecho de Ormuz, crucial para el comercio mundial . Finalizó con la frase: «¡Alabado sea Alá!».

Trump ya había fijado plazos similares anteriormente, pero los prorrogó cuando los mediadores afirmaron haber logrado avances para poner fin a la guerra, que ha causado miles de muertos, sacudido los mercados mundiales y disparado los precios del combustible en poco más de cinco semanas.

“Parece que Trump se ha convertido en un fenómeno que ni los iraníes ni los estadounidenses son capaces de analizar por completo”, declaró el ministro de Cultura iraní, Sayed Reza Salihi-Amiri, a los periodistas de Associated Press que lo visitaban en Teherán, en una entrevista, y añadió que el presidente estadounidense “cambia constantemente entre posiciones contradictorias”.

Ambas partes han amenazado y atacado objetivos civiles como campos petrolíferos y plantas desalinizadoras que suministran agua potable. La misión iraní ante la ONU calificó la amenaza de Trump como “una clara evidencia de intención de cometer crímenes de guerra ”.

Según la televisión estatal, el mando militar conjunto de Irán advirtió de un aumento de los ataques contra la infraestructura civil y petrolera regional si Estados Unidos e Israel atacan esos objetivos en la zona.

Según expertos legales, las leyes de los conflictos armados permiten los ataques contra infraestructuras civiles solo si la ventaja militar compensa el daño a la población civil. Se considera un requisito difícil de cumplir, y causar sufrimiento excesivo a civiles puede constituir un crimen de guerra.

Estados Unidos describe un rescate dramático

Tras el accidente del F-15E Strike Eagle el viernes, se inició una intensa búsqueda, mientras que Irán prometió una recompensa por el “piloto enemigo”. Fue el primer avión estadounidense que se estrelló en territorio iraní desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra el 28 de febrero.

Trump afirmó que el militar resultó gravemente herido y demostró gran valentía, siendo rescatado de lo más profundo de las montañas en una operación en la que participaron decenas de aeronaves armadas. Añadió que un segundo miembro de la tripulación fue rescatado a plena luz del día, pocas horas después del accidente.

Un alto funcionario del gobierno estadounidense afirmó que, antes de localizar al segundo aviador, la CIA difundió en Irán la noticia de que las fuerzas estadounidenses lo habían encontrado y lo estaban trasladando al extranjero, lo que generó confusión entre la población iraní. El funcionario habló bajo condición de anonimato para comentar detalles que aún no se han hecho públicos.

Irán también derribó otro avión militar estadounidense el viernes, demostrando los peligros de la campaña de bombardeos y la capacidad de respuesta de las debilitadas fuerzas armadas iraníes. Se desconoce el paradero de la tripulación del avión de ataque A-10 y el lugar donde se estrelló.

El domingo, la televisión estatal iraní emitió un vídeo que, según afirmaba, mostraba partes de aeronaves estadounidenses —un avión de transporte y dos helicópteros— derribadas por las fuerzas iraníes durante la operación de rescate.

Sin embargo, un funcionario de inteligencia regional informado sobre la misión declaró a la AP que el ejército estadounidense destruyó dos aviones de transporte debido a una falla técnica y solicitó aeronaves adicionales para completar el rescate. El funcionario habló bajo condición de anonimato para poder referirse a la misión encubierta.

El mando militar conjunto de Irán declaró posteriormente que Estados Unidos bombardeó sus propios aviones para «evitar una situación embarazosa para el presidente Trump».

Dos helicópteros Black Hawk fueron alcanzados, pero lograron llegar a un espacio aéreo seguro, según una persona familiarizada con la situación que habló bajo condición de anonimato para tratar la información delicada.

Los esfuerzos diplomáticos continúan

El plazo fijado por Trump se centra en la preocupación por el control que ejerce Irán sobre el estrecho de Ormuz, fundamental para los envíos mundiales de petróleo y gas desde el Golfo Pérsico, así como para los suministros humanitarios . Algunos barcos han pagado a Irán por el paso .

El portavoz presidencial iraní, Seyyed Mohammad Mehdi Tabatabaei, afirmó en las redes sociales que el estrecho solo podrá reabrirse si parte de los ingresos del tránsito compensan a Irán por los daños de guerra.

Ali Akbar Velayati, un importante asesor iraní, advirtió en las redes sociales que Teherán también podría interrumpir el comercio en el estrecho de Bab el-Mandeb, un punto estratégico clave para el acceso al Mar Rojo.

Los esfuerzos diplomáticos continuaron. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Omán informó que los viceministros de Asuntos Exteriores y expertos de Irán y Omán se reunieron para analizar propuestas que garanticen un tránsito fluido a través del estrecho.

Egipto informó que el ministro de Asuntos Exteriores, Badr Abdelatty, había conversado con el enviado estadounidense Steve Witkoff y el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, así como con sus homólogos turco y pakistaní. Rusia indicó que Araghchi también habló con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

Bahréin instó al Consejo de Seguridad de la ONU a que actuara conforme a su proyecto de propuesta, que incluye una cláusula que autoriza la adopción de medidas defensivas para garantizar el paso seguro por el estrecho.

Ataques aéreos alcanzan Irán

Un ataque aéreo perpetrado la madrugada del lunes impactó un edificio residencial cerca de Eslamshar, al suroeste de Teherán, causando la muerte de al menos 13 personas, según informaron la agencia de noticias semioficial Fars y Nour News.

Los ataques aéreos también dañaron edificios de la Universidad Tecnológica Sharif en Teherán, así como una planta de distribución de gas natural contigua al campus, según informaron medios iraníes. No quedó claro de inmediato qué objetivos fueron atacados en el campus universitario, que ha optado por la enseñanza en línea debido a la guerra.

En otra zona de Irán, un ataque aéreo dejó al menos cinco muertos en un área residencial de Qom, según informó el diario estatal IRAN en un comunicado en línea. Qom es una ciudad con un seminario chiíta, situada al sur de Teherán.

No estaba claro por qué los edificios fueron alcanzados. Ni Israel ni Estados Unidos reivindicaron los ataques ocurridos la madrugada del lunes.

En los Emiratos Árabes Unidos, las autoridades informaron que un nepalí y tres paquistaníes resultaron heridos en incendios provocados por los restos de la interceptación de un proyectil iraní en el puerto de Khor Fakkan, y que dichos restos provocaron incendios en una planta petroquímica en Ruwais, lo que obligó a detener las operaciones.

En Kuwait, los ataques con drones iraníes causaron daños importantes a centrales eléctricas y a una planta petroquímica. Además, dejaron fuera de servicio una planta desalinizadora, según el Ministerio de Electricidad.

En Bahréin, un ataque con drones provocó un incendio en una instalación de almacenamiento de una compañía petrolera nacional y en una planta petroquímica estatal, según informó la agencia de noticias oficial del reino.

En Israel, los servicios de emergencia buscaron a tres personas en la ciudad de Haifa, al norte del país, después de que un edificio de apartamentos fuera alcanzado por un impacto. Aún no se sabe con certeza qué fue lo que lo impactó.

Más de 1.900 personas han muerto en Irán desde que comenzó la guerra, pero su gobierno no ha actualizado la cifra de muertos en días.

En Líbano, cuyo Ministerio de Salud informó que un ataque israelí sin previo aviso causó la muerte de cuatro personas en Beirut, más de 1.400 personas han muerto y más de un millón han sido desplazadas . Once soldados israelíes murieron allí mientras atacaban a militantes de Hezbolá, grupo respaldado por Irán .

En los estados árabes del Golfo y en la Cisjordania ocupada, han muerto más de dos docenas de personas, mientras que en Israel se han reportado 19 muertos y 13 militares estadounidenses han fallecido.