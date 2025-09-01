Virginia entre los estados más afectados por la pérdida de empleos debido a los recortes de Trump

Virginia y Nueva Jersey pueden estar entre los estados más afectados por la desaceleración de las contrataciones que enfureció al presidente Donald Trump cuando apareció en un informe de empleo del 1 de agosto que mostraba que Estados Unidos tenía 258.000 empleos menos que los informados inicialmente en mayo y junio.

Estas revisiones de informes anteriores se basan en datos de nómina más actualizados y son rutinarias. Sin embargo, la magnitud en este caso fue impactante: mostró las menores ganancias mensuales de empleo desde diciembre de 2020, durante la pandemia, y la mayor revisión de empleo, fuera de las recesiones, desde 1968.

En respuesta, Trump declaró que las cifras eran erróneas, despidió al director de la Oficina de Estadísticas Laborales y ofreció como sustituto a EJ Antoni, un leal partidario que propuso suspender el informe de empleo . Trump afirmó falsamente en una publicación de Truth Social que las cifras revisadas de empleo estaban «MANIPULADAS para hacer quedar mal a los republicanos y a mí».

Pero más allá de esas acciones que llaman la atención, las cifras demuestran los efectos reales de la labor de Trump de recortar el gobierno federal.

Un análisis de los datos realizado por Stateline muestra cómo varios estados, especialmente Virginia y Nueva Jersey, perdieron empleos en el segundo trimestre de este año, que incluye mayo y junio.

En Virginia, se perdieron empleos atribuidos a la cancelación de contratos federales en el norte de Virginia como parte de los recortes implementados por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de Elon Musk. Mientras tanto, la desaceleración del mercado inmobiliario obligó al cierre de una fábrica de contrachapado en el sur del estado, y las iniciativas de DOGE cancelaron contratos de control de inundaciones en la costa.

Jay Ford, gerente de políticas de Virginia en la Fundación de la Bahía de Chesapeake, dijo a un comité legislativo estatal en junio que se recortaron 50 millones de dólares en contratos en el área de Hampton Roads cerca de la costa, lo que provocó un aumento en las solicitudes de desempleo.

Eso incluyó 20 millones de dólares para abordar las inundaciones en Hampton, donde casi una cuarta parte de las viviendas están en zonas inundables, y 24 millones de dólares para reparar una presa de Portsmouth que podría fallar en una gran tormenta, dijo.

“Este es un trabajo que necesitaban desesperadamente”, dijo Ford en la audiencia del comité. “Se puso mucho énfasis en ciertas palabras de moda como ‘clima’ o ‘resiliencia’, y creo que algunos de estos proyectos se consideraron innecesarios”.

Por ejemplo, los Institutos Americanos de Investigación anunciaron 233 despidos en Virginia en mayo y 50 en Maryland desde principios de año. Los proyectos de esta organización sin fines de lucro incluyen colaborar con distritos escolares para reducir las brechas de rendimiento y el ausentismo, crear capacitación laboral basada en IA y abordar problemas de salud, como mejorar la atención de la enfermedad renal, reducir los costos de Medicare y fortalecer el acceso a la atención médica manteniendo abiertos los hospitales rurales.

“Los cambios que se están produciendo en el gobierno federal han supuesto desafíos importantes para muchos contratistas federales, incluido AIR”, afirmó Dana Tofig, portavoz de la empresa.

Otros despidos recientes en Virginia: 442 trabajadores de Mitre, en el norte de Virginia, que administra centros de investigación de defensa financiados con fondos federales y enfrentó 28 millones de dólares en contratos federales cancelados; y 554 trabajadores de una fábrica de madera contrachapada cerrada en el sur de Virginia.

“Los desafíos de asequibilidad de la vivienda y un mínimo de 30 años en las ventas de viviendas existentes están afectando nuestro negocio de madera contrachapada, ya que muchos de nuestros productos de madera contrachapada se utilizan en proyectos de reparación y remodelación, que a menudo ocurren cuando las viviendas cambian de propietario”, dijo Georgia-Pacific en un comunicado de prensa de mayo .

Stateline analizó dos encuestas estatales de empleo para el segundo trimestre que a veces tienen resultados bastante diferentes: la llamada encuesta de nóminas de empresas que la Oficina de Estadísticas Laborales utiliza para su informe mensual, que aún debe revisarse a nivel estatal, y el programa de Estadísticas de Desempleo del Área Local de BLS , que estima los cambios de empleo basándose en encuestas mensuales de hogares.

Las estimaciones de la LAUS se denominan a menudo encuestas de hogares porque se basan principalmente en encuestas de hogares, donde se pregunta cuántas personas están empleadas. Incluyen empleos que la encuesta de nóminas no puede obtener, como los trabajos por contrato y agrícolas, y capturan los empleos donde viven las personas, en lugar de los estados donde se ubican los empleadores.

En un estado como Virginia, con una gran cantidad de empleados federales y trabajadores contratados, la pérdida de empleos podría aparecer antes en la encuesta de hogares, ya que muchos empleos federales no se reflejan en las nóminas estatales si son realizados por subcontratistas, si la agencia o el contratista tienen su sede en otro estado, o si los recortes de DOGE permitieron que las personas dejaran de trabajar, pero permanecieran en la nómina hasta septiembre. Estas personas podrían reportar estar desempleadas en la encuesta de hogares, pero no aparecerían en otras encuestas hasta octubre.

La encuesta de hogares muestra aproximadamente la misma cantidad de desaceleración en la creación de empleo que el informe revisado de nóminas nacionales, por lo que puede ser una ventana a las tendencias, muchas causadas por los recortes de la administración Trump en el gobierno, la atención médica y la ayuda exterior, y también por la desaceleración de las ventas en tiendas y mercados inmobiliarios.

Ambas encuestas se basan en muestras pequeñas y suelen revisarse posteriormente, afirmó Charles Gascon, economista e investigador del Banco de la Reserva Federal de San Luis. El Censo Trimestral de Empleo y Salarios, más definitivo y cuya publicación está prevista para el 3 de diciembre para el segundo trimestre, mostrará los patrones estatales de forma más concluyente, añadió.

Las encuestas de hogares muestran que Virginia registró la mayor pérdida de empleos del país en el segundo trimestre, con una reducción de aproximadamente 43,000 puestos, y pérdidas de empleos mensuales desde febrero. Antes de eso, el estado había generado empleos mensuales desde el pico de pérdida de empleos por la pandemia en abril de 2020.

Nueva Jersey, que tuvo la mayor cantidad de pérdidas de empleos (15.400) en la encuesta de nóminas del segundo trimestre por separado, ha sufrido despidos en tiendas minoristas afectadas por una desaceleración en el gasto de los consumidores, un aumento de los hurtos y, entre las farmacias, demandas por su papel en la epidemia de opioides.

Walmart anunció 481 despidos en su sede corporativa de Hoboken, Nueva Jersey, y las farmacias Rite Aid despidieron a 1122 personas en medio de la bancarrota del Capítulo 11, afectada por demandas por la crisis de opioides que también afectaron a Walmart y otras cadenas de farmacias . Las farmacéuticas Bristol Myers Squibb y Novartis también anunciaron cientos de despidos en Nueva Jersey, alegando el vencimiento de patentes de medicamentos populares.

Finanzas estatales inestables

El aumento del desempleo combinado con un débil crecimiento de los ingresos sugiere “fragilidad económica” para las finanzas estatales, dijo Lucy Dadayan, investigadora principal asociada del Centro de Política Tributaria Urban-Brookings que rastrea los ingresos fiscales estatales.

A nivel nacional, el desempleo fue del 4,2% en julio, el mismo que en julio de 2024 pero superior a los mínimos recientes del 3,4% en abril de 2023, con los mayores aumentos en Mississippi, Virginia y Oregón.

El desempleo ha caído más en comparación con julio de 2024 en Indiana, Illinois, Nueva York y Virginia Occidental.

Los estados con las tasas de desempleo más altas en julio fueron California (5,5%), Nevada (5,4%) y Michigan (5,3%), mientras que las más bajas fueron en Dakota del Sur (1,9%), Dakota del Norte (2,5%) y Vermont (2,6%).

“Creo que la drástica revisión del empleo de mayo y junio indica fragilidad económica. Las señales de alerta a nivel estatal sugieren que los impactos se manifestarán gradualmente”, dijo Dadayan. “Y, por supuesto, los estados enfrentan desafíos fiscales causados ​​por las decisiones fiscales y de gasto de la Ley One Big Beautiful Bill”.

Las finanzas estatales presentan un panorama mixto: las recaudaciones del impuesto a la renta aumentan debido a un mercado de valores fuerte y el crecimiento del impuesto a las ventas es débil a medida que los consumidores reducen el gasto, dijo Dadayan.

En Virginia, la zona económicamente deprimida de Emporia sufrirá las consecuencias del cierre de la planta de contrachapado, según el delegado Otto Wachsmann, republicano que representa a la zona en la Cámara de Delegados estatal. La zona ya se está recuperando del cierre indefinido de una planta cercana de fiambres Boar’s Head , que empleaba a 600 personas tras un brote de listeria el año pasado.

La comunidad, que forma parte de la región sureña de «Wood Basket», cuenta con una importante industria maderera que ahora tendrá dificultades para encontrar nuevos mercados más lejanos debido al aumento en los costos del transporte por carretera, afirmó Wachsmann. «Estamos trabajando arduamente para encontrar nuevas industrias que se instalen aquí».

Las tasas de despido en abril, calculadas por la plataforma de recursos humanos en línea Techr, mostraron que Nueva Jersey, Vermont y Virginia tenían las tasas más altas.

Amanda Goodall, analista de fuerza laboral que se autodenomina «The Job Chick» en redes sociales, afirmó que los despidos reflejan la reestructuración de las grandes corporaciones, así como los recortes presupuestarios federales. Escribió sobre las tasas de despidos en una publicación reciente .

“Estos no son casualidades estadísticas. Reflejan movimientos corporativos reales, especialmente en Nueva Jersey y Virginia”, escribió Goodall en un comunicado enviado por correo electrónico a Stateline. “El problema principal es que a nadie en el terreno le importa lo que diga la tasa de desempleo si no pueden encontrar una entrevista para un trabajo para el que estén cualificados. Las cifras de despidos estatales nos dan una idea preliminar”.

California y Texas

California y Texas registraron los mayores aumentos de empleo en ambas encuestas en el segundo trimestre.

Texas agregó 42,700 empleos en la encuesta de nóminas, y el mayor aumento se produjo en la categoría de servicios educativos privados, 14,400 empleos, ya que el estado aprobó un plan para que los vales escolares comiencen el próximo año, según una declaración a Stateline de la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas.

California añadió 25.300 empleos. Sin embargo, la encuesta de hogares mostró un aumento de casi 111.000 empleos, el mayor del país.

En una publicación de blog del Instituto de Políticas Públicas de California en julio se calificó al mercado laboral del estado como «en el mejor de los casos, con un patrón estable este año», y se citó la tasa de desempleo persistentemente elevada del estado del 5,4%, pero también la mejora en el empleo respecto del año pasado.

“Un patrón de mantenimiento estable es un cambio bienvenido respecto de hace un año”, señaló la publicación, escrita por Sarah Bohn, investigadora senior del instituto.