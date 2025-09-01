Charles Bierbauer, ex corresponsal de CNN, muere a los 83 años

El excorresponsal de CNN Charles Bierbauer falleció, anunció su familia el domingo. Tenía 83 años.

Bierbauer se retiró de CNN en 2001 después de dos décadas cubriendo noticias en DC y alrededor del mundo.

Se incorporó a CNN en 1981 para cubrir el Pentágono como corresponsal de defensa. Posteriormente, fue el corresponsal principal de la cadena en la Casa Blanca durante nueve años, cubriendo las administraciones de los presidentes Ronald Reagan y George H. W. Bush. También fue el corresponsal principal de la cadena en Washington, lo que demuestra su profundo conocimiento de la presidencia, las políticas y la política estadounidense.

El veterano periodista viajó con presidentes a los 50 estados y a más de 30 naciones, y se desempeñó como presidente de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca de 1991 a 1992. También cubrió las campañas presidenciales entre 1984 y 2000, así como la Corte Suprema.

Bierbauer ganó un Emmy por su cobertura del atentado con bomba en el Parque Olímpico de Atlanta en 1996. También presentó «Newsmaker Saturday» de CNN, un programa semanal que presentaba entrevistas con los principales protagonistas de las noticias, durante una década.

“Charles Bierbauer fue un miembro muy querido de la familia CNN, quien cubrió temas desde la Casa Blanca y el Pentágono hasta la Corte Suprema durante sus dos décadas en la cadena”, declaró un portavoz de CNN el domingo. “Reportero incansable y excelente colega, Charles será recordado por su excepcional periodismo y su disposición a ayudar a los demás”.

Wolf Blitzer, presentador de CNN desde hace mucho tiempo, dijo en una declaración el domingo que Bierbauer había sido su mentor.

“Charles me inspiró y me ayudó durante mis asignaciones en el Pentágono y la Casa Blanca. Fue un buen amigo, colega y mentor, y sin duda lo extrañaré”, dijo Blitzer.

Antes de unirse a CNN, Bierbauer tuvo una extensa carrera de más de una década como periodista internacional. Fue jefe de la oficina y corresponsal de ABC News en Moscú desde 1978, y posteriormente se desempeñó como jefe de la oficina de la cadena en Bonn, Alemania. Anteriormente, trabajó en Londres, Bonn y Viena para Westinghouse Broadcasting.

Bierbauer, experto en la cobertura de Europa del Este durante la Guerra Fría, cubrió todas las cumbres entre Estados Unidos y la Unión Soviética, desde la de 1975 con el presidente Gerald Ford y la de la Unión Soviética con Leonid Brezhnev hasta la reunión de 1992 entre los presidentes George H. W. Bush y Boris Yeltsin.

Comenzó su carrera como reportero de radio en su natal Allentown, Pensilvania, y luego escribió para el periódico local de la ciudad.

Bierbauer se graduó en 1966 de la Universidad Estatal de Pensilvania, donde obtuvo una licenciatura en ruso, además de una licenciatura y una maestría en periodismo. La universidad lo ha reconocido como exalumno distinguido y miembro de la comunidad académica.

Bierbauer se convirtió en el primer decano de la Facultad de Comunicaciones de Masas y Estudios de la Información de la Universidad de Carolina del Sur en 2002. Renunció al cargo en 2017.

A Bierbauer le sobreviven su esposa Susanne Schafer, ex periodista de Associated Press, y sus cuatro hijos.