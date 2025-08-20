Varias escuelas de DC aparecen entre las mejores escuelas secundarias de US News & World Report

US News & World Report publicó su clasificación 2025 de las mejores escuelas secundarias del país, y una escuela secundaria de Virginia se ubicó entre las 10 mejores.

Entre las escuelas que figuran en la lista de honor de nuestra área se encuentra la Escuela Secundaria de Ciencia y Tecnología Thomas Jefferson de Alexandria, clasificada en el puesto número 5 a nivel nacional y en el número 1 en Virginia. También es la quinta escuela STEM del país. Tras los controvertidos cambios en su política de admisión en 2021 para impulsar la diversidad , Thomas Jefferson salió del top 10 a nivel nacional en 2023.

Langley High en McLean y Woodson High School en Fairfax también se ubicaron entre las cinco mejores del estado.

En cuanto a Maryland, US News clasificó a la Escuela Técnica del Este de Baltimore en el puesto n.º 125 a nivel nacional y el n.º 1 a nivel estatal. Otras preparatorias destacadas del estado incluyen Walt Whitman (n.º 2), Wootton (n.º 3), Poolesville (n.º 4) y Winston Churchill (n.º 8), todas del condado de Montgomery.

En Washington D. C., BASIS DC ocupó el puesto n.º 139 a nivel nacional. La escuela preparatoria Benjamin Banneker Academy se ubicó en el puesto n.º 178 a nivel nacional. En la ciudad, la escuela mejor clasificada este año es School Without Walls, una escuela preparatoria pública magnet en Foggy Bottom.

Las tres mejores escuelas secundarias del país:

BASIS Tucson Norte, Tucson, Arizona Escuela Signature, Evansville, Indiana Escuela Magnet Central, Murfreesboro, Tennessee

Las tres mejores escuelas charter:

BASIS Tucson Norte, Tucson, Arizona Escuela Signature, Evansville, Indiana Instituto de Matemáticas y Ciencias de Albuquerque, Albuquerque, Nuevo México

Las tres mejores escuelas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM):

Escuela secundaria de alta tecnología, Lincroft, Nueva Jersey BASIS Chandler, Chandler, Arizona BASE Peoria, Peoria, Arizona

La clasificación de las Mejores Escuelas Preparatorias de US News evalúa datos de más de 24,000 escuelas preparatorias públicas de todo el país. Aproximadamente 18,000 de estas escuelas se clasificaron con base en seis factores clave: preparación para la universidad, competencia en las evaluaciones estatales, desempeño en las evaluaciones estatales, desempeño de estudiantes desfavorecidos, amplitud del currículo universitario y tasa de graduación.