La casa Blanca dice que se están realizando muchos arrestos en los distritos 7 y 8 de DC

La Casa Blanca está respondiendo a las críticas de que la toma de control federal del departamento de policía de DC, junto con el creciente número de personal de la Guardia Nacional, no se está centrando lo suficiente en las áreas de alta criminalidad de DC.

Los miembros demócratas del Congreso, así como activistas comunitarios, han acusado al presidente Donald Trump y a su administración de utilizar a miembros de la Guardia Nacional como accesorios para sesiones de fotografías en zonas turísticas muy transitadas.

Argumentan que las fuerzas del orden federales no se han colocado al este del río Anacostia, donde ocurre la mayor concentración de delitos violentos en el Distrito, según los mapas de estadísticas de delincuencia.

“Todo esto es un abuso total de poder. Es una emergencia fabricada”, declaró el senador estadounidense Chris Van Hollen, de Maryland, en una entrevista el fin de semana en el programa “This Week” de la cadena ABC.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, abordó el martes las críticas vinculadas a los focos de delincuencia de la ciudad.

“De hecho, casi la mitad de todos los arrestos de inmigrantes no ilegales han ocurrido en los distritos 7 y 8”, dijo.

Un funcionario de la Casa Blanca informó a WTOP que, entre el 9 y el 17 de agosto, se produjeron un total de 212 arrestos no relacionados con la inmigración. De ellos, 101 se produjeron en los distritos 7 y 8.

De esos 101 arrestos, 40 se realizaron en el Distrito 7 y 61 en el Distrito 8. La mayor cantidad se debió a cargos relacionados con armas y drogas. Veinticuatro de los arrestos se debieron a cargos relacionados con armas en el Distrito 8, junto con 13 arrestos por cargos de drogas.

La delincuencia ya mostraba una tendencia a la baja en los puntos críticos.

Los residentes de los dos distritos se han quejado durante años por el alto nivel de delincuencia y muchos dicen que están contentos de que el problema se esté tomando en serio en toda la ciudad.

Pero también ha habido escepticismo sobre los últimos esfuerzos de lucha contra el crimen, ya que gran parte de la atención se ha centrado en los miembros de la Guardia Nacional y las fuerzas del orden en otras partes de DC.

La delincuencia, aunque sigue siendo alta en los dos distritos del sur, ha tendido a disminuir, según las cifras proporcionadas por el departamento de policía de DC.

En el Distrito 8, hubo 99 asesinatos en 2023. El año pasado, hubo 66.

Hasta el martes, se habían registrado 38 asesinatos en el Distrito 8 este año. En comparación, se han registrado cuatro asesinatos en el Distrito 2, que abarca el National Mall y Georgetown.

Los datos de delincuencia de DC muestran que los robos de vehículos motorizados en el Distrito 8 se dispararon en 2023, con 1014. Esa cifra se redujo a 732 el año pasado; y en 2025, se han registrado 443 hasta la fecha.

Sin embargo, estas cifras de delincuencia han sido objeto de escrutinio. A principios de este año, un comandante del Departamento de Policía Metropolitana, sospechoso de manipular datos sobre delincuencia, fue puesto en licencia administrativa remunerada, según informó NBC Washington . El Departamento de Justicia ha abierto una investigación para determinar si los agentes de policía de Washington D. C. falsificaron datos para que las tasas de delincuencia parecieran inferiores a lo que realmente son.

La Casa Blanca ha estado publicando cifras diarias relacionadas con los arrestos realizados por las autoridades federales, y Leavitt dijo el martes que continuará haciéndolo.

Mientras muchos estados republicanos están enviando más miembros de la Guardia Nacional a Washington D. C. , un gobernador republicano ha decidido no hacerlo. El gobernador de Vermont, Phil Scott (republicano), ha rechazado cortésmente una solicitud federal.

Un portavoz del gobernador afirmó que no consideraba que la aplicación de la ley fuera un uso adecuado de la Guardia Nacional. Añadió que el resultado podría ser diferente si los funcionarios del gobierno de Washington D. C. presentaran una solicitud relacionada con una situación de emergencia.