Un vehículo de la Guardia Nacional choca con un automóvil civil cerca del Capitolio

Un vehículo de la Guardia Nacional chocó con un automóvil civil a menos de una milla del Capitolio de Estados Unidos el jueves por la mañana mientras las tropas continuaban tomando posiciones alrededor de la ciudad durante la represión del presidente Donald Trump .

Una persona quedó atrapada dentro del vehículo tras el accidente y tuvo que ser rescatada por los servicios de emergencia, según Vito Maggiolo, portavoz del departamento de bomberos de Washington D. C. La persona fue trasladada a un hospital con heridas leves.

No se aclaró de inmediato la causa del accidente. Un video publicado en línea mostraba un vehículo blindado color canela y una camioneta plateada con un lateral aplastado. El vehículo militar tenía el doble de altura que el vehículo civil.

«¿Vienen a nuestra ciudad y hacen esto? ¿En serio?», les gritó una mujer a los soldados en el video.

El conductor estaba consciente y respiraba y las lesiones no se consideraban potencialmente mortales, dijo la policía.

Se estima que 1.900 soldados están desplegados en DC. Más de la mitad provienen de estados liderados por republicanos que están respondiendo a solicitudes de los funcionarios de la administración Trump.

La Fiscal General Pam Bondi dijo que más de 550 personas han sido arrestadas hasta ahora, y los Alguaciles de Estados Unidos están ofreciendo una recompensa de $500 por información que conduzca a arrestos adicionales.

“¡Juntos, haremos que Washington D. C. vuelva a ser seguro!”, escribió Bondi en redes sociales.