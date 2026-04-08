Utilizan un dron para ayudar a arrestar a un sospechoso de trata de personas encontrado debajo de un porche

Un hombre de Maryland se enfrenta a cargos de trata de personas con fines sexuales y prostitución tras su detención el 1 de abril en una vivienda de Laurel.

Robert Eakins, de 31 años, también era buscado en relación con un robo a mano armada en el condado de Charles.

La policía indicó que la investigación por trata de personas con fines sexuales comenzó dos o tres semanas antes, cuando un informante anónimo dijo que una mujer en la casa estaba siendo presionada para ejercer la prostitución.

También dijeron que Eakins fue detenido sin incidentes, pero que primero intentó evadir a los agentes metiéndose en un hueco debajo de un porche.

Las imágenes grabadas por una cámara corporal muestran a los agentes retirando un panel del porche y a Eakins saliendo por la abertura para ser detenido.

Un equipo de respuesta de emergencia compuesto por agentes de policía de Laurel y Greenbelt recibió asistencia de un dron mientras ejecutaba una orden de registro en la casa de Eakins y localizaba a la presunta víctima.

Antes de la redada del 1 de abril, la cámara infrarroja del dron grabó a una persona saliendo de la casa y dirigiéndose a un estacionamiento cercano, según declaró el capitán Stephen Ivory a WTOP.

Un detective enviado para hablar con la persona la identificó como la presunta víctima de trata sexual que se encontraba allí para reunirse con un cliente. La policía informó que la pusieron a salvo y la reunieron con su familia.

El vídeo que el Departamento de Policía de Laurel ha hecho público incluye imágenes grabadas con un dron que muestran a varios agentes acercándose a la casa y, finalmente, llevándose a Eakins.

Los drones son «una tecnología relativamente nueva para nosotros», dijo Ivory.

Según explicó, a medida que más operadores reciben capacitación y la certificación de la FAA para pilotar los drones, la policía de Laurel comienza a utilizarlos con mayor frecuencia. Sin embargo, por el momento, solo se emplean en operaciones planificadas, proporcionando un punto de vista adicional para los agentes en tierra.