Los premios Oscar fijan las fechas de su 99.ª y 100.ª transmisión, antes de trasladarse a YouTube

La organización que produce los premios Oscar ha fijado las fechas para sus dos últimas galas en ABC, incluida la 100.ª edición de los Premios de la Academia.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas y la cadena ABC anunciaron el martes que la 99ª edición de los Premios Óscar se celebrará el 14 de marzo de 2027 y la 100ª el 5 de marzo de 2028.

Serán las últimas ceremonias transmitidas por su cadena habitual antes de que el programa se traslade a YouTube en 2029 , y las dos últimas que se celebren en el Dolby Theatre de Hollywood. La Academia de Cine anunció recientemente que el programa también tendrá una nueva sede física en el Peacock Theatre del centro de Los Ángeles, como parte de un acuerdo de 10 años con AEG. ABC y la Academia de Cine continuarán transmitiendo el programa en su horario habitual de las 7 p. m. (hora del Este) / 4 p. m. (hora del Pacífico).

La 98.ª edición de los Premios Óscar, celebrada el mes pasado, registró un descenso del 9 % en la audiencia tras varios años de crecimiento. Conan O’Brien regresó como presentador de la gala, en la que «One Battle After Another» se alzó con el premio a la mejor película, el director Michael B. Jordan ganó el de mejor actor por «Sinners» y Jessie Buckley se llevó el de mejor actriz por «Hamnet».