Segundo hombre condenado por asesinato por encargo en Dale City, orquestado desde prisión

Un jurado del condado de Prince William ha emitido un veredicto de culpabilidad contra uno de los hombres implicados en el asesinato por encargo de Egypt Carter, de 23 años, ocurrido en 2024. El crimen fue presuntamente orquestado por su marido, Lionel Melvin Carter III, desde su celda.

El 26 de marzo, un jurado declaró culpable de asesinato en segundo grado a Grorethas McKinnon Jr., de 29 años, según informó la fiscal del condado de Prince William, Amy Ashworth, en un comunicado de prensa emitido el lunes. McKinnon se enfrenta a una pena de hasta 40 años de prisión en su audiencia de sentencia, programada para el 2 de julio.

Otro hombre implicado en el asesinato, Drew Buchanan, de 29 años y residente de Woodbridge, se declaró culpable en marzo de 2025 de un cargo de asesinato en primer grado. Se enfrenta a cadena perpetua en su sentencia, prevista para el 12 de junio.

Las condenas se derivan del tiroteo tipo emboscada ocurrido el 2 de febrero de 2024 contra Egypt Carter, residente de Carolina del Norte, en el complejo de apartamentos Orchard Mills en Dale City. El asesinato fue presuntamente orquestado por el esposo de Carter, Lionel Carter III, de 34 años, quien cumple una condena de 30 años en la prisión estatal de Sussex por el asesinato en segundo grado de su novia de la secundaria, Kadijah Stewart, en 2014 en Chesterfield.

Las autoridades alegan que Carter contrató a los sospechosos para matar a su esposa y la atrajo a la zona de Brickwood Drive y Bronson Court en Dale City con el pretexto de que debía recoger narcóticos para él.

Según el comunicado, Egypt Carter enviaba su ubicación por Telegram a un individuo no identificado conocido como «Mr. Robot», a quien conocía. Los fiscales también descubrieron que Carter había llegado al condado de Prince William para «hacer una jugada», refiriéndose generalmente a una transacción de narcóticos.

Poco después de las 2 de la madrugada, la policía respondió a un tiroteo y encontró el Toyota de Carter con el motor en marcha en una calle sin salida, según el comunicado. Su coche había quedado apoyado contra un vehículo estacionado en Benita Fitzgerald Drive.

“Cuando el agente se acercó al vehículo, encontró a una mujer en el asiento del conductor con múltiples heridas de bala en la parte superior del cuerpo y la cabeza”, indica el comunicado. “La ventanilla del lado del conductor estaba bajada hasta la mitad y se observaron dos orificios, aparentemente producidos por un proyectil”.

La víctima, posteriormente identificada como Carter, fue declarada muerta en el lugar de los hechos.

Gracias a la información proporcionada por un informante, Drew Buchanan fue identificado como sospechoso y posteriormente arrestado.

El informante también declaró a los detectives que McKinnon le pidió a Buchanan que cometiera el asesinato a cambio de dinero en efectivo, a instancias de alguien que se encontraba en prisión, según el comunicado. El plan se organizó a través de las redes sociales y mensajes de texto.

Los detectives interrogaron a Buchanan, quien confesó haber disparado a Carter, según el comunicado.

Según el comunicado, se comparó una muestra del ADN de Buchanan con el ADN encontrado en los casquillos de bala en el lugar del crimen, y no se pudo descartar a Buchanan «como posible autor».

En el teléfono de Buchanan, los detectives encontraron llamadas con un número que se sabía que pertenecía a McKinnon en el momento del asesinato, una búsqueda en Apple Maps de la ubicación del crimen una hora antes del delito y un historial web que mostraba que el usuario buscó noticias sobre el asesinato después del tiroteo, según el comunicado.

Según el comunicado, se ejecutó una orden de registro en la cuenta de Instagram conocida de McKinnon, la cual reveló que días antes del asesinato se había comunicado con una persona que cumplía condena en prisión, lo que condujo a otros mensajes de texto que lo vinculaban a él y a Buchanan con el crimen.

Un gran jurado del condado de Prince William acusó formalmente a Lionel Carter de asesinato con agravantes en diciembre de 2024. El juicio con jurado está programado para comenzar el 27 de abril en el Tribunal de Circuito del condado de Prince William.

“Esta fue una pérdida trágica para la familia de Egypt Carter y un caso técnicamente complejo para la fiscalía, ya que gran parte de la evidencia que corroboraba las declaraciones del co-conspirador consistía en comunicaciones codificadas a través de aplicaciones de mensajería”, declaró Ashworth en un comunicado. “Agradecemos que el jurado haya comprendido lo que realmente sucedió en este caso y haya declarado al Sr. McKinnon culpable y responsable de la muerte sin sentido de Egypt Carter”.