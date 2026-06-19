Una mujer fue sentenciada tras dispararle a su hija adolescente después de una discusión

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“La sentencia de hoy refleja la gravedad de este acto inimaginable y el daño infligido a esta niña, que solo merecía amor, protección y cuidados de su madre”

Una mujer de Maryland fue condenada a 50 años de prisión tras disparar e herir gravemente a su hija de 13 años en 2024 en su casa de Seat Pleasant, después de una discusión.

Talecka Brown, de 33 años, fue condenada en 2025 por intento de asesinato en primer grado, abuso infantil, agresión y uso de arma de fuego en la comisión de un delito grave, tras dispararle a su hija en la nuca.

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Brown disparó a su hija cuando una discusión entre ambas se tornó violenta después de que la niña regresara de la escuela. Su hija declaró a la policía que estaba bajando las escaleras cuando Brown le disparó. La policía de Seat Pleasant informó que, tras el tiroteo, Brown le dijo a su hija que les dijera a los investigadores que alguien que había entrado a la fuerza en la casa le había disparado.

“La sentencia de hoy refleja la gravedad de este acto inimaginable y el daño infligido a esta niña, que solo merecía amor, protección y cuidados de su madre”, declaró la fiscal del condado de Prince George, Tara Jackson, en un comunicado sobre la sentencia de Brown. “Ningún niño debería tener que soportar el dolor, el miedo y el trauma que sufrió esta joven”.