El Departamento de Educación investiga a tres distritos escolares de Maryland y al estado por sus políticas hacia los estudiantes transgénero

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La agencia federal de educación declaró que su Oficina de Derechos Civiles (OCR) inició las investigaciones en virtud del Título IX, una ley de 1972 que prohíbe la discriminación por motivos de sexo en los programas educativos que reciben financiación federal

El Departamento de Educación de Estados Unidos está investigando a los distritos escolares de los condados de Montgomery, Prince George y Frederick, así como a la agencia de educación de Maryland, en el marco del último desafío planteado por la administración Trump a las políticas escolares de la región con respecto a los estudiantes transgénero.

La agencia federal de educación declaró que su Oficina de Derechos Civiles (OCR) inició las investigaciones en virtud del Título IX, una ley de 1972 que prohíbe la discriminación por motivos de sexo en los programas educativos que reciben financiación federal.

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“Según la denuncia recibida por la OCR, las directrices estatales de Maryland y las políticas a nivel de distrito exigen que las escuelas permitan que los niños compitan en deportes femeninos y utilicen vestuarios, baños y alojamientos nocturnos exclusivos para niñas”, dijo el Departamento de Educación en un comunicado .

Una portavoz del Departamento de Educación del Estado de Maryland declaró que estaban al tanto de la queja y que "mantienen su compromiso de apoyar a todos los estudiantes y hacer cumplir la ley".

“No haremos comentarios mientras la queja esté bajo revisión”, escribió Raven Hill, de la Oficina de Comunicaciones del departamento, en un correo electrónico a WTOP.

La portavoz de las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery, Liliana Lopez, dijo que el distrito escolar recibió notificación de la investigación.

“MCPS mantiene su compromiso de brindar entornos de aprendizaje seguros, acogedores e inclusivos para todos los estudiantes y de cumplir con las leyes y regulaciones federales y estatales de Maryland aplicables. Dado que el asunto está siendo revisado por la Oficina de Derechos Civiles, no haremos más comentarios por el momento”, declaró.

El portavoz de las Escuelas Públicas del Condado de Frederick, Brandon Oland, escribió en un correo electrónico a WTOP que, en esta etapa, la investigación es "el inicio de un proceso de recopilación de información" y "no una determinación de culpabilidad ni de que se haya producido alguna infracción".

“FCPS está revisando la notificación y cooperará plenamente con cualquier solicitud de información”, escribió Oland. “Dado que se trata de una investigación federal en curso, sería inapropiado hacer más comentarios sobre las acusaciones o especular sobre el resultado de la investigación”.

Entre las medidas adoptadas por la administración Trump contra las escuelas de la zona se incluye una demanda presentada en diciembre por el Departamento de Justicia contra la junta escolar del condado de Loudoun, Virginia , en la que se acusa al distrito de discriminar a dos estudiantes cristianos que fueron suspendidos tras oponerse a que un estudiante transgénero utilizara el vestuario masculino.

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La administración también alegó violaciones del Título IX en una demanda presentada en julio de 2025 contra los sistemas escolares de los condados de Prince William, Arlington, Loudoun y Fairfax, y la ciudad de Alexandria.