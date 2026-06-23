La Asamblea General de Virginia aprueba el presupuesto días antes de un posible cierre parcial del gobierno

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Ahora, el plan pasa al despacho de la gobernadora Abigail Spanberger

Los legisladores de Virginia aprobaron el lunes un plan de gastos de dos años, poniendo fin a meses de negociaciones a medida que se acercaba la fecha límite para evitar un cierre parcial del gobierno.

El Senado aprobó el plan con 23 votos a favor y 16 en contra, y la Cámara de Delegados lo aprobó con 71 votos a favor y 22 en contra. Ahora, el plan pasa al despacho de la gobernadora Abigail Spanberger.

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La votación pone fin a una saga marcada por insultos y acusaciones mutuas, ya que los senadores esperaban eliminar la exención del impuesto sobre las ventas para los centros de datos. La Cámara de Representantes y Spanberger expresaron su preocupación por las posibles consecuencias de tomar esa medida, con la esperanza de mantener vigentes los acuerdos existentes.

El acuerdo, detallado a finales de la semana pasada, mantiene la exención del impuesto sobre las ventas, pero contempla un nuevo impuesto sobre el consumo de electricidad de los centros de datos.

“Este informe de la conferencia tardó más de lo habitual, pero los senadores y yo dedicamos mucho tiempo a buscar el equilibrio adecuado entre llegar a un acuerdo con la Cámara de Representantes y el gobernador, y lograr que los centros de datos pagaran lo que les corresponde”, declaró la senadora Louise Lucas. “Este presupuesto alcanza ese equilibrio, y tanto el Senado como la Cámara de Representantes y la oficina del gobernador participaron en la elaboración de este proyecto final”.

Según el presupuesto aprobado, se aplicará una tarifa de 0,011 dólares por kilovatio-hora de electricidad consumida. Se prevé que esto genere 600 millones de dólares en ingresos adicionales en cada uno de los próximos dos ejercicios fiscales, según las proyecciones estatales.

En una declaración posterior a la aprobación del presupuesto por ambas cámaras, Spanberger calificó el impuesto estatal al consumo de energía como el primero de su tipo en Estados Unidos, y como una "idea que propuse por primera vez esta primavera para garantizar que esta industria pague lo que le corresponde y no eleve los costos para las familias de Virginia".

Al menos un grupo, la Coalición de Centros de Datos, lo criticó.

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Si bien Lucas afirmó que el paquete presupuestario incluye medidas de protección relacionadas con la contaminación acústica y la conservación del agua, hizo hincapié en los detalles del acuerdo propuesto, añadiendo: «La mejor opción sería eliminar la exención del impuesto sobre las ventas y el uso de los centros de datos. Sin embargo, este informe de la conferencia ofrece una alternativa en la que los centros de datos paguen lo que les corresponde para financiar los servicios de Virginia y garantizar el equilibrio estructural».

Por otra parte, el paquete incluye un aumento salarial del 4% para los maestros y del 3,5% para otros empleados estatales.

Esto también allana el camino para que Virginia cree un mercado minorista de marihuana , una iniciativa que el exgobernador Glenn Youngkin vetó en varias ocasiones. Según anunció Spanberger la semana pasada, el mercado abrirá sus puertas el 1 de julio de 2027. Habrá 350 licencias minoristas disponibles, aunque no todas estarán disponibles al mismo tiempo.

“El presupuesto incluye muchos aspectos positivos en lo que respecta a aumentos salariales para los maestros, aumentos salariales para nuestros empleados estatales, algunas inversiones muy necesarias en nuestras infraestructuras y cosas por el estilo, así como el aumento de la deducción estándar”, dijo el lunes el representante Terry Kilgore.

El plan aumenta la deducción estándar a 9.200 dólares para quienes presentan declaración individual y a 18.400 dólares para quienes presentan declaración conjunta.

El debate sobre la exención fiscal para los centros de datos, que no expira hasta 2035, se intensificó en las últimas semanas. En una publicación en redes sociales, Lucas se refirió a Spanberger como la "Diva de los Centros de Datos" y al presidente de la Cámara de Representantes, Don Scott, como el "Don de Amazon".

Durante semanas, Virginia se enfrentó a su primer cierre del gobierno a medida que se acercaba el 1 de julio. En un comunicado, Spanberger calificó el presupuesto como un compromiso y añadió: «No aprobar un presupuesto habría sido algo sin precedentes en la historia de nuestra Mancomunidad, y nunca fue una opción».

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Si Spanberger propone cambios al paquete presupuestario, los legisladores tendrían que regresar a Richmond para otra sesión extraordinaria.