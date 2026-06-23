Cuarto adolescente arrestado tras pelea en un restaurante

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La pelea tuvo lugar en medio de los toques de queda para jóvenes

45120'6Un joven de 16 años, procedente del noreste de Washington D.C., fue arrestado el sábado pasado y acusado de agresión con un arma peligrosa por supuestamente utilizar una silla durante el altercado.

El incidente ocurrió el 16 de mayo en un restaurante Chipotle ubicado en First Street Southeast, donde dos grupos de adolescentes se pelearon dentro del local antes de huir del lugar. Varias cámaras de seguridad captaron a los adolescentes lanzando sillas mientras los clientes escapaban de la trifulca.

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Otros tres adolescentes fueron arrestados a principios de este mes por cargos de agresión en relación con la trifulca: un chico de 15 años del sureste de Washington D.C., un chico de 16 años también del sureste de Washington D.C. y un chico de 16 años de Temple Hills, Maryland.

La pelea tuvo lugar en medio de los toques de queda para jóvenes que se impusieron en el Distrito el mes pasado y de las amenazas de la fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, de procesar a los padres de los adolescentes involucrados en las "tomas de control de adolescentes" en el Distrito.