Una maestra y un padre de Virginia que fueron atacadas en internet ganan demandas por difamación

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Han recibido más de un millón de dólares

Una maestra y un padre de familia del condado de Fairfax, Virginia, que fueron blanco de ataques en las redes sociales el año pasado, han recibido ahora más de un millón de dólares en compensación tras ganar sus demandas por difamación.

“Están muy aliviados”, dijo Jason Zellman, su abogado. “Creo que sienten que se ha hecho justicia”.

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El profesor de latín Robert Rigby y la ama de casa Vanessa Hall participan activamente en la organización Pride de las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax y defienden los derechos LGBTQ+. En enero y febrero de 2025, fueron objeto de publicaciones en el canal conservador X "The Virginia Project", dirigido por David Gordon.

“Se les conocía por el apodo de Rigby Halling, que era una combinación de sus apellidos”, dijo Zellman. “Y luego el acusado definió a Rigby Halling como un par de notorios pervertidos sexuales de menores que, por alguna razón, tienen vía libre en las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax (FCPS)”.

Zellman calificó las acusaciones de maliciosas y atroces. La pareja también fue acusada de formar parte de una red de secuestro de menores.

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“También fue acusado de formar parte de una banda de abusadores sexuales”, dijo Zellman. “Ella fue acusada de tener acceso a niños para preguntarles y hablarles sobre sexo”.

Durante el juicio, la defensa argumentó que el caso giraba en torno a la política y a la confrontación entre posturas liberales y conservadoras. Sin embargo, el jurado dictaminó que las publicaciones en redes sociales eran difamatorias, otorgando a Rigby 350.000 dólares y a Hall 700.000 dólares.

“Sé que ni el señor Rigby ni la señora Hall hicieron esto por dinero. Lo hicieron para dejar claro, en primer lugar, que esas declaraciones eran falsas. Y que debe haber consecuencias por hacer afirmaciones tan flagrantemente falsas.”

Zellman calificó el caso como una advertencia.

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“Todos tienen derecho a su propia opinión, pero no tienen derecho a hacer declaraciones falsas acusando a otros de delitos”, dijo. “Sus palabras importan, tienen un impacto, y el hecho de que publiquen de forma anónima desde una computadora no significa que puedan decir lo que quieran”.