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La policía identifica al piloto israelí y a los dos pasajeros fallecidos en el fatal accidente aéreo de Bowie

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte, el organismo que dirige la investigación, dijo que examinará los restos del avión, revisará las comunicaciones de control de tráfico aéreo y los datos del radar,
La policía identifica al piloto israelí y a los dos pasajeros fallecidos en el fatal accidente aéreo de Bowie
By Washington Hispanic
junio 22, 2026 5:09 pm

La policía ha identificado a tres jóvenes como el piloto y los dos pasajeros que fallecieron en un accidente aéreo de una avioneta monomotor el sábado por la noche en el condado de Prince George, Maryland.

La policía estatal de Maryland informó el lunes que Yoav Bomrind, de nacionalidad israelí, pilotaba el avión cuando se estrelló, causando la muerte del joven de 26 años y de sus dos pasajeros: David Rabinovich, de 19 años, también israelí, y Elad Naidik, de 20 años, canadiense.

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La policía cree que los hombres estaban en un vuelo de entrenamiento relacionado con la Academia Internacional de Vuelo de Washington, con sede en el aeródromo del condado de Montgomery en Gaithersburg.

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte, el organismo que dirige la investigación, dijo que examinará los restos del avión, revisará las comunicaciones de control de tráfico aéreo y los datos del radar, entrevistará a los testigos y recopilará los registros de mantenimiento de la aeronave, junto con los registros médicos del piloto y su historial de vuelo.

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