Al menos tres heridos tras estrellarse un autobús de Metrobus contra un restaurante

Según el Departamento de Bomberos y Servicios Médicos de Emergencia de la ciudad, un autobús de Metrobus se estrelló contra un restaurante en Washington D.C. la madrugada del sábado.

El incidente tuvo lugar poco después de las 7:20 de la mañana en el barrio Shaw del Distrito de Columbia, en la intersección de las calles 7th y Q NW.

Según la policía de transporte público, el autobús se estrelló contra el restaurante Ambar tras ser impactado por un todoterreno.

Los bomberos indicaron que el restaurante estaba vacío en ese momento y que tres mujeres recibieron atención médica por heridas leves.

Los equipos de trabajo se encontraban en el lugar evaluando la estabilidad estructural del edificio.