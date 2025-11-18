Un matrimonio fue asesinado en un tiroteo

Un matrimonio fue asesinado a tiros el domingo por la tarde en la zona de Lake Shore, en el condado de Anne Arundel, Maryland, y la policía dijo que un hombre que tenía una “relación personal” con la pareja casada ha sido acusado de su asesinato.

La policía del condado de Anne Arundel informó en un comunicado de prensa que respondió a un reporte de un tiroteo en la cuadra 1700 de Twickenham Road poco antes de las 2 p. m. y encontró a Jeanna Hayes, de 54 años, y a William Hayes, de 56, con heridas de bala. Ambos fueron declarados muertos en el lugar.

Según la denuncia, una mujer llamó al 911 y en la llamada se oye a un hombre llamado Tony pidiéndole que no le disparara. También se oye a ese hombre hablando con otro hombre al que llama Charlie, y se produjo una discusión por dinero, según consta en la denuncia.

Luego, lo que parecen ser disparos, una llamada de la mujer a Charlie y más súplicas para que no le disparen. A pesar de sus ruegos, se oyen más disparos, tras los cuales no se oye ninguna voz más.

Gracias a la información de la llamada al 911 y a una investigación adicional, los detectives lograron identificar a un sospechoso y un vehículo relacionados con el tiroteo, y alrededor de las 6:30 pm del domingo, encontraron ese vehículo circulando por la zona de las carreteras Severn y Ridge, según la policía.

Según la policía, cuando los agentes realizaron un control de tráfico, el vehículo se dio a la fuga y los agentes iniciaron una persecución que terminó en la zona de Quarterfield Road, cerca de la Interestatal 97 en Severn.

El sospechoso, Anthony Louis Reyes, de 61 años y residente de Nottingham, Maryland, fue arrestado y acusado de asesinato en primer y segundo grado y otros cargos relacionados.

La policía afirmó que el tiroteo fue un incidente aislado y dirigido, y que Reyes tenía una “relación personal” con la pareja.

Reyes permanecerá detenido sin derecho a fianza, según consta en los registros judiciales en línea.

Los investigadores del condado de Anne Arundel piden a cualquier persona que tenga más información sobre el caso que los llame al 410-222-4731 o se comunique con el departamento en línea .