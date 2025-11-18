Se mantienen cierres de carreteras en ciertas zonas de Washington D.C. durante la visita del dignatario

Algunas calles de Washington D.C. estarán cerradas o tendrán restricciones de estacionamiento hasta el jueves. Esto es lo que necesitas saber si vas a conducir por el Distrito.

Hasta las 6 am del jueves, las siguientes calles estarán señalizadas como «Prohibido estacionar en caso de emergencia».

Calle 12 desde la Avenida Pennsylvania hasta la Avenida Constitution NW

Carril oeste de la calle 10 desde la avenida Pennsylvania hasta la avenida Constitution NW

Avenida Pensilvania desde la calle 10 hasta la calle 12 noroeste

Asimismo, hasta el jueves a las 6 am, las siguientes calles permanecerán cerradas al tráfico de vehículos.

Salida 4B hacia la autopista de la calle 12 desde Maine Avenue SW en dirección oeste

Salida 3 hacia la autopista de la calle 12 desde la I-395 en dirección norte (entrada al centro).

Túnel/Autopista de la Calle 12

Calle 12 desde la Avenida Pennsylvania hasta la Avenida Constitution NW

Avenida Pennsylvania desde la calle 12 hasta la calle 10 NW (solo carriles en dirección este)

La policía de DC dijo que los cambios están sujetos a modificaciones y que los vehículos en la zona donde haya cierres o restricciones de estacionamiento serán multados y remolcados.

La policía de DC también dijo que los conductores podrían encontrar posibles retrasos en la zona donde se está llevando a cabo el evento, pero no especificaron de qué evento se trataba.

Según CNN, el presidente Donald Trump planea recibir esta semana en la Casa Blanca al poderoso príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman con todos los honores de una visita de Estado.