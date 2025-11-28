Un hombre murió y dos resultaron gravemente heridos tras una aparente pelea con cuchillos

Un hombre murió y otros dos resultaron gravemente heridos el miércoles por la noche después de una aparente pelea con cuchillos en el vecindario de Ashton Heights, en Arlington, Virginia.

La policía informó que acudieron alrededor de las 5:11 p. m. a un negocio ubicado en la cuadra 200 de N. Glebe Road tras un reporte de agresión. Al llegar, encontraron a dos hombres con varias laceraciones afuera del negocio y a otro hombre muerto adentro.

Los dos encontrados afuera fueron llevados al hospital, donde permanecieron el jueves con heridas consideradas potencialmente mortales.

Según la investigación inicial del Departamento de Policía del Condado de Arlington, el hombre que resultó muerto inició la agresión y fue el principal agresor. La policía recuperó varios cuchillos durante la investigación, según informó el departamento en un comunicado de prensa.

La policía solicita a cualquier persona con información o imágenes de vigilancia que puedan ser útiles que se comunique con la Unidad de Homicidios y Robos del Departamento de Policía del Condado de Arlington al 703-228-4180 o por correo electrónico . Quienes deseen permanecer anónimos pueden llamar a la línea directa de Crime Solvers del Condado de Arlington al 866-411-8477.