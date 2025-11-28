Fallece Fuzzy Zoeller, dos veces ganador de Majors de la PGA

El exgolfista estadounidense Fuzzy Zoeller, dos veces campeón de un Major y conocido por una polémica en la década de 1990 por una broma racista sobre Tiger Woods, falleció a los 74 años, informó este jueves la PGA.

«Fuzzy fue un verdadero original, cuyo talento y carisma dejaron una marca imborrable en el golf», dijo el comisionado Jay Monahan en un comunicado, en el que lamentó el fallecimiento del deportista.

No se divulgó la causa de su muerte.

Conocido por su sentido del humor, Zoeller sigue siendo el último hombre en ganar el Masters en su primer intento, al triunfar en Augusta en una eliminatoria a tres en 1979.

Venció al australiano Greg Norman en un desempate en Winged Foot para ganar el US Open de 1984, no sin antes agitar una toalla blanca en señal de rendición cuando pensó erróneamente que su rival había tomado la delantera con un birdie en el último hoyo de la fase regular.

En realidad, Norman hizo par y Zoeller calmadamente forzó un desempate de 18 hoyos.

Amado por los aficionados por su carácter extrovertido, Zoeller se vio envuelto en una polémica en 1997 cuando Tiger Woods, una estrella en ascenso de 21 años, avanzaba hacia una victoria histórica en el Masters.

Al ser consultado, Zoeller dijo a CNN que «ese niñito» estaba jugando muy bien. «Díganle que no sirva pollo frito el próximo año (…) ni hojas de col ni lo que sea que sirvan», agregó en referencia a la cena de campeones.

Zoeller se disculpó, pero afirmó que recibió amenazas de muerte durante años.

Fue «lo peor que me ha pasado en toda mi vida», escribió en 2008 en Golf Digest.

«Si la gente quería que sintiera el mismo dolor que yo proyectaba en los demás, estoy aquí para decirles que lo consiguieron», afirmó. Dijo que «lloró muchas veces» por los comentarios que, según él, eran un intento erróneo de hacer humor.

Zoeller, nacido Frank Urban Zoeller Jr. en New Albany, Indiana, el 11 de noviembre de 1951, se convirtió en profesional en 1973 tras jugar golf universitario en Edison Junior College y la Universidad de Houston.

Además de sus dos victorias en Majors, obtuvo otros ocho títulos del PGA Tour. Ganó dos veces en el Champions Tour y representó a Estados Unidos en tres Ryder Cups.