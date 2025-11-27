Qué saber antes de instalar cámaras de seguridad en el hogar

Las cámaras de seguridad se han vuelto comunes dentro y alrededor de los hogares, ya que las personas las usan para vigilar sus propiedades y ayudar a la policía a resolver crímenes.

Pero seleccionar el sistema de cámara adecuado, configurarlo correctamente y realizar el mantenimiento de las cámaras es fundamental para que sean eficaces.

«Es una manera muy eficiente de investigar delitos», dijo el mayor James Curry de la División de Investigaciones Criminales del Departamento de Policía del Condado de Fairfax.

Con el Black Friday y el Cyber ​​Monday a la vuelta de la esquina, una compra popular son los sistemas de cámaras. Curry afirmó que es importante elegir el sistema adecuado para el hogar.

Muchas cámaras envían video de forma inalámbrica a través de concentradores o Internet, pero para las cámaras de exterior, deberá decidir si desea cámaras alimentadas por batería o cámaras conectadas por cable a la corriente.

“En estos momentos críticos, si tenemos la capacidad de llegar a la mayor cantidad de personas posible, revisar sus imágenes de vigilancia y decirnos lo que vieron, nos pone en el camino correcto”, dijo.

En el caso de las cámaras con cable, es posible que sea necesario recurrir a un electricista para que les llegue electricidad de manera segura, aunque algunas empresas ofrecen reemplazos de reflectores u opciones de alimentación a través de Ethernet que utilizan un solo cable para la alimentación y el video.

Otras decisiones incluyen si desea un sistema que guarde el video localmente o pagar una tarifa mensual por almacenamiento en la nube.

La visión nocturna es fundamental. El almacenamiento se puede realizar mediante cableado físico o, sin duda, se puede buscar en la nube. Hay muchísimas oportunidades diferentes, dijo Curry.

Curry enfatizó que ahorrar videos es clave y recomendó tener en cuenta los costos de suscripción.

“Algunas de las cosas que vemos a menudo es que la gente dedica mucho tiempo y esfuerzo a comprar estas cámaras, pero luego no paga ninguna suscripción por las imágenes de vigilancia, ya sea en la nube o en otro lugar”, dijo.

Una vez elegido el sistema, su ubicación es crucial. Curry sugirió recorrer la casa y pensar como un criminal.

“Haz un recorrido completo de 360 ​​grados por la casa”, dijo Curry. “Queremos identificar los puntos ciegos. Queremos cubrir las entradas. Queremos considerar las ventanas y, por supuesto, los patios traseros”.

Desaconsejó colocar las cámaras detrás de un cristal porque los reflejos pueden arruinar la imagen.

“Desafortunadamente, si hay una fuente de luz afuera, va a interferir… con la ventana y esa cámara”, dijo.

Instale las cámaras a una altura suficiente para evitar manipulaciones. Y si elige cámaras con batería, el mantenimiento es fundamental.

El mayor problema con el que nos topamos es el de las baterías. Mucha gente olvida cambiarlas y sus cámaras se quedan sin batería —dijo Curry—. Así que son prácticamente inútiles.

Curry también recomendó tener en cuenta la privacidad de los vecinos y hablar con ellos sobre las preocupaciones sobre la ubicación.

«Siempre tenemos que asegurarnos de tener en cuenta nuestra propia privacidad», dijo.

Muchas cámaras incluyen funciones de detección que pueden alertarte de personas o incluso de sonidos. Curry afirmó que estas pueden ser útiles para la seguridad.

En el condado de Fairfax, los residentes pueden registrar sus cámaras con la policía para que los detectives puedan contactarlos si ocurre un delito o una desaparición en la zona. Esto no le da al departamento acceso en vivo a sus cámaras.

Esto simplemente nos permite saber que esto existe en la comunidad. Podemos contactarlos y, en lugar de que un detective o un oficial llame a su puerta, podemos hacer las cosas con mayor eficiencia y, con suerte, ayudar a resolver cualquier delito o a encontrar a la persona desaparecida que estén buscando.