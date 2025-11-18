Un hombre murió baleado por la policía de DC cerca del metro

Un hombre fue abatido a tiros por un agente de policía de DC cerca de la estación de metro de Deanwood el lunes por la noche.

Alrededor de las 8 de la noche, agentes y miembros del Grupo de Trabajo DC Safe and Beautiful patrullaban cerca de la comisaría tras recibir reportes de disparos ocurridos el día anterior, según informó el subdirector ejecutivo de la policía, Andre Wright, en una rueda de prensa celebrada alrededor de las 10 de la noche del lunes. Allí, los agentes se encontraron con un hombre que portaba un arma de fuego oculta en la cintura, indicó Wright.

El hombre huyó y los agentes lo persiguieron, ordenándole verbalmente que se detuviera.

Un agente alcanzó al hombre en la cuadra 1200 de la calle 47 NE, donde, según Wright, se produjo un breve forcejeo. El sospechoso intentó sacar el arma y el agente le disparó dos o tres veces.

El personal médico llegó al lugar y comenzó a realizar maniobras de reanimación, pero el hombre sucumbió a sus heridas y falleció.

La policía recuperó un arma de fuego en el lugar de los hechos.

“En circunstancias como esta, (los agentes de policía) deben tomar decisiones en fracciones de segundo, decisiones que deben equilibrar su seguridad y la de esta comunidad. Eso no disminuye la gravedad de las consecuencias”, dijo Wright.

El agente implicado en el incidente se encuentra de baja administrativa mientras se lleva a cabo la investigación, tal y como establece el protocolo policial.

Wright no dio detalles sobre a qué agencia pertenecían los agentes federales que patrullaban con ellos, pero dijo que eran “parte del grupo de trabajo”.

Este es el caso más reciente de tiroteos mortales con participación policial en DC. El viernes, un hombre, posteriormente identificado como Kevin Booker, de 41 años, fue baleado y muerto por un oficial de policía de DC en el barrio de Foxhall, cerca de Georgetown.