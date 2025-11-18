Maryland duplica con creces el presupuesto estimado para la reconstrucción del puente de Baltimore

Funcionarios de Maryland han duplicado con creces el costo estimado para reemplazar el puente Francis Scott Key de Baltimore, que se derrumbó y mató a seis trabajadores de la construcción el año pasado después de que un enorme buque portacontenedores chocara contra él, y han añadido dos años a la fecha de finalización prevista.

La Autoridad de Transporte de Maryland anunció el lunes que está actualizando su pronóstico financiero para incluir un rango de precios de entre 4.300 y 5.200 millones de dólares, con una fecha prevista de apertura al tráfico a finales de 2030. Esto supone un aumento con respecto al coste estimado anteriormente de 1.900 millones de dólares y una fecha de apertura a finales de 2028.

“A medida que el diseño ha avanzado y los trabajos previos a la construcción han progresado, se ha hecho evidente que los costos de los materiales para todos los aspectos del proyecto han aumentado drásticamente desde que se prepararon las estimaciones preliminares menos de dos semanas después de la tragedia inicial”, dijo la Secretaria de Transporte Interina y Presidenta de la MDTA, Samantha J. Biddle.

El anuncio de las autoridades de Maryland se produjo un día antes de que la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte votara sus conclusiones sobre las causas del choque de un enorme buque portacontenedores contra el puente. La junta tenía previsto reunirse el martes por la mañana en Washington para votar sobre la causa probable, las recomendaciones de seguridad y cualquier modificación del informe anterior.

Los investigadores descubrieron previamente un cable suelto que podría haber causado problemas eléctricos en el buque de carga llamado Dali, que perdió energía y se desvió de su rumbo antes de chocar contra el puente, según documentos publicados el año pasado por la NTSB.

El lunes, Biddle dijo que el rango de costos y el cronograma actualizados están directamente relacionados con el aumento de los costos de los materiales y con un sistema de protección de muelles robusto diseñado para proteger el nuevo puente Key y reducir la probabilidad de un futuro choque con un barco.

“El nuevo puente Francis Scott Key no es solo un proyecto de infraestructura local; es vital para la economía de nuestra nación y conectará la región de Baltimore con las economías de todo Estados Unidos y el mundo. Si bien la reconstrucción tomará más tiempo del previsto inicialmente y costará más, mantenemos nuestro compromiso de reconstruirla de la manera más segura, rápida y rentable posible”, declaró Biddle en un comunicado.

Dado que el cronograma preliminar y las estimaciones de costos se realizaron poco después del colapso del puente, “las condiciones económicas nacionales se han deteriorado y los costos de los materiales han aumentado”, declaró el gobernador demócrata Wes Moore. “Al mismo tiempo, el aumento de los costos se debe a las normas federales de diseño y resiliencia, no a decisiones discrecionales de los estados”.

El gobernador también dijo que el estado continuará con los litigios contra los responsables, “para que los contribuyentes no tengan que pagar las consecuencias”.

El puente, un símbolo emblemático de Baltimore, fue una pieza clave de la infraestructura de transporte que permitió a los conductores evitar fácilmente el centro de la ciudad. El tramo original de acero, de 2,6 kilómetros (1,6 millas), tardó cinco años en construirse y se inauguró en 1977. Era especialmente importante para las operaciones portuarias de la ciudad.