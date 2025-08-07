Un hombre de VA busca ayuda para encontrar a la mujer que destrozó su Tesla Cybertruck

Lo que comenzó como una celebración festiva del 4 de Julio en el agua de la Marina de Columbia Island terminó en shock para Michael Sobhi. Por la mañana, su Tesla Cybertruck 2021 había sido vandalizado.

Cuando fue al estacionamiento al día siguiente, se dio cuenta de que ambos espejos laterales habían sido arrancados de su vehículo y que habían dejado una nota que decía: «¿Cómo vives contigo mismo y con tu pene pequeño?».

Sobhi, que vive en Aldie, llamó a la policía, que tomó un informe del incidente.

Decenas de personas también acudieron a ver los fuegos artificiales, por lo que sería difícil encontrar al culpable. Pero el puerto deportivo le entregó a Sobhi un video del incidente, donde se ve a alguien cometiendo el acto vandálico.

Dejó la nota en el coche, rompió los dos espejos y entonces había un grupo de personas allí. Y cuando se dieron cuenta de lo que hacía, empezaron a grabarla, declaró Sobhi.

Unos días después, obtuvo esos videos de testigos que confrontaron a la mujer en el estacionamiento mientras ella pasaba con un kayak junto a ellos.

En el video se escucha a la mujer decir: “Esa persona se lo merece”, mientras los testigos, algunos usando improperios, la amonestaban mientras salía del estacionamiento.

«Estaba celebrando mientras destrozaba mi coche», dijo Sobhi. «Ya es bastante malo que el coche parezca un refrigerador, pero es horrible cuando regresas y alguien decide tener su propia opinión sobre ti».

Sobhi armó su propio video para sus plataformas de redes sociales, pero dijo que no ha obtenido mucha información que pueda ayudar a la policía.

«Siento que si alguien así se sale con la suya, seguirá haciéndolo y seguirá destruyendo la propiedad ajena», dijo Sobhi. «Hay que poner un límite en algún punto».

En marzo, el FBI creó un grupo de trabajo para investigar los ataques vandálicos contra vehículos Tesla. Los incidentes forman parte de una ola de protestas más amplia contra Elon Musk, propietario de Tesla y exlíder de facto del Departamento de Eficiencia Gubernamental.

Sobhi tiene la sensación de que el ataque a su vehículo tuvo motivaciones políticas.

«No sabes quién soy. No sabes en qué creo o en qué no creo, ni a quién voté, y cuando conduces un coche, no estoy haciendo una declaración política», dijo Sobhi, añadiendo que compró su vehículo hace cuatro años, antes de que Elon Musk ocupara algún cargo en el gobierno estadounidense.

“Si simplemente hubiera regresado y dicho: ‘Oye, metí la pata. Hice algo que no debía haber hecho’, todo habría sido perdonado, sin preocupaciones”, dijo Sobhi. “La gente se deja llevar por el momento. Lo entiendo. Simplemente pagar por el daño; no habría problema”.