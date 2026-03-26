Un hombre atropelló a dos agentes durante una persecución

Según la policía, un hombre de Carolina del Norte eludió a la policía en Washington D.C., Maryland y Virginia, atropellando a un agente de policía de Washington D.C. y chocando contra varios vehículos, incluido un coche de la policía estatal de Virginia, en la autopista Capital Beltway de Virginia, donde fue detenido la madrugada del jueves.

Titus Mayo, de 22 años y residente de Winterville, Carolina del Norte, fue acusado en Virginia de huir de la policía, conducción temeraria, conducir con la licencia suspendida y otros delitos de tránsito. La policía de Washington D.C. y del condado de Prince George, Maryland, informó a WTOP que aún están determinando los cargos.

Todo comenzó el miércoles por la noche, poco antes de las 10 p. m., cerca de la intersección de la avenida Martin Luther King Jr. y la calle Forrester, en el barrio de Bellevue, al suroeste de Washington D. C., donde agentes de la policía del Distrito intentaron detener al conductor de un Range Rover blanco. El conductor se negó a detenerse y atropelló a un agente de la policía de D. C. que se encontraba a pie, según la policía estatal de Virginia.

El conductor se dio a la fuga y el agente de policía de Washington D.C. fue atendido en el hospital por las lesiones sufridas y posteriormente dado de alta. La policía de Washington D.C. emitió una alerta para localizar el vehículo, descrito entonces como un Range Rover blanco, modelo nuevo, con placas temporales de Carolina del Sur.

La policía del condado de Prince George avistó el coche poco después de las 3:30 de la madrugada del jueves e intentó detener al conductor, que aceleró y dio paso a una persecución que se extendió por el puente Woodrow Wilson hasta Virginia, según la policía estatal.

Los agentes de la policía estatal de Virginia se unieron a la persecución, que continuó por la autopista Capital Beltway en dirección sur. Allí, según la policía estatal, Mayo chocó contra un vehículo que se había desviado al arcén izquierdo para intentar evitar la persecución. El conductor de dicho vehículo fue trasladado al hospital debido a las heridas sufridas.

Según la policía estatal, Mayo dio un volantazo, cruzó los carriles de la circunvalación y chocó contra el vehículo de un agente de la policía estatal de Virginia, quien sufrió heridas leves pero no necesitó ser trasladado al hospital.

Tras el accidente, Mayo fue arrestado y trasladado al hospital para recibir tratamiento por sus heridas.