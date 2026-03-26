Las atletas transgénero quedan excluidas de los eventos olímpicos femeninos por la nueva política del COI.

Las atletas transgénero quedan excluidas de las pruebas femeninas en los Juegos Olímpicos después de que el COI acordara el jueves una nueva política de elegibilidad que se ajusta a la orden ejecutiva del presidente estadounidense Donald Trump sobre deportes de cara a los Juegos de Los Ángeles 2028.

“La elegibilidad para cualquier evento de categoría femenina en los Juegos Olímpicos o cualquier otro evento del COI, incluidos los deportes individuales y de equipo, ahora está limitada a mujeres biológicas”, dijo el Comité Olímpico Internacional, y se determinará mediante una prueba genética obligatoria una sola vez en la carrera de un atleta.

No está claro cuántas mujeres transgénero, si es que alguna, compiten a nivel olímpico. Ninguna mujer que haya hecho la transición tras nacer hombre compitió en los Juegos Olímpicos de París 2024, aunque la levantadora de pesas Laurel Hubbard sí lo hizo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, sin ganar ninguna medalla.

La política de elegibilidad que se aplicará a partir de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en julio de 2028 «protege la equidad, la seguridad y la integridad en la categoría femenina», declaró el COI.

“No tiene carácter retroactivo y no se aplica a ningún programa deportivo de base o recreativo”, declaró el COI, cuya Carta Olímpica establece que el acceso a la práctica deportiva es un derecho humano.

Tras una reunión de la junta ejecutiva, el Comité Olímpico Internacional publicó un documento normativo de 10 páginas que también restringe la participación de atletas femeninas, como la dos veces campeona olímpica de atletismo Caster Semenya, que padece afecciones médicas conocidas como diferencias en el desarrollo sexual (DSD, por sus siglas en inglés).

El COI y su presidenta, Kirsty Coventry, han querido una política clara en lugar de seguir asesorando a los organismos rectores del deporte, que anteriormente habían redactado sus propias normas.

«En los Juegos Olímpicos, incluso los márgenes más pequeños pueden marcar la diferencia entre la victoria y la derrota», declaró Coventry, dos veces medallista de oro olímpica en natación. «Por lo tanto, está absolutamente claro que no sería justo que hombres biológicos compitieran en la categoría femenina».

En junio pasado, como la primera mujer en dirigir el organismo olímpico en sus 132 años de historia, una de sus primeras grandes decisiones fue la puesta en marcha de una revisión sobre la «protección de la categoría femenina».

La elegibilidad femenina fue un tema importante en las elecciones al COI del año pasado, en las que participaron siete candidatos —celebradas tras la polémica en torno al boxeo femenino en París—, cuando los principales rivales de Coventry prometieron una política más firme para liderar este tema.

Antes de los Juegos Olímpicos de París 2024, tres deportes de élite —atletismo , natación y ciclismo— excluían a las mujeres transgénero que habían pasado por la pubertad masculina. Semenya, a quien se le asignó el sexo femenino al nacer en Sudáfrica y que tiene altos niveles naturales de testosterona, ganó un fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su larga batalla legal contra las normas del atletismo, aunque estas no fueron anuladas.

El documento del COI detalla su investigación según la cual nacer hombre otorga ventajas físicas que, según un grupo de expertos, se conservan.

“Los varones experimentan tres picos significativos de testosterona: en el útero, durante la minipubertad infantil y desde la pubertad adolescente hasta la edad adulta”, decía el documento.

Añadió que esto otorga a los hombres «ventajas de rendimiento individuales basadas en el sexo en deportes y eventos que dependen de la fuerza, la potencia y/o la resistencia».

El COI afirmó que su grupo de expertos coincidió en que la prueba genética actual es «el método más preciso y menos invasivo disponible en la actualidad». Esta prueba analiza «el gen SRY, un segmento de ADN que normalmente se encuentra en el cromosoma Y y que inicia el desarrollo sexual masculino en el útero e indica la presencia de testículos».

Sin embargo, es probable que la evaluación de género obligatoria —que ya llevan a cabo los organismos rectores del atletismo, el esquí y el boxeo— sea criticada por expertos en derechos humanos y grupos activistas.

Una de las dos medallistas de oro en boxeo femenino que se encuentran en el centro de la polémica de género en París, Lin Yu-ting, de Taiwán, ha superado su prueba genética y puede volver a competir, según anunció la semana pasada el organismo rector del boxeo mundial.

En Estados Unidos, el presidente Trump firmó en febrero del año pasado la orden ejecutiva «Mantener a los hombres fuera de los deportes femeninos» y se comprometió a denegar visas a algunos atletas que intentaran competir en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. La orden también amenazaba con «retirar todos los fondos» a las organizaciones que permitieran la participación de atletas transgénero en deportes femeninos.

En cuestión de meses, el organismo olímpico estadounidense actualizó sus directrices para los organismos deportivos nacionales, alegando la obligación de cumplir con las directrices de la Casa Blanca.