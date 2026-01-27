Un frío peligroso invade el área de DC

Después de la tormenta de nieve helada del domingo, ten lista tu ropa de invierno más abrigada para los próximos días porque hará frío, mucho frío.

Las temperaturas habrán bajado entre 5 y 10 grados la mañana del martes, según Verónica Johnson, meteoróloga jefe de 7 News First Alert. Pero cuidado con la congelación ártica: la sensación térmica hará que la sensación térmica sea de entre 5 y 10 grados bajo cero.

«Es el nivel más bajo que he visto en mucho tiempo», dijo Johnson.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de clima frío para la región de DC, vigente hasta las 11 a. m. del martes, advirtiendo sobre temperaturas peligrosamente bajas.

Johnson instó a la gente a vestirse con varias capas y abrigarse con guantes y botas.

“Este es realmente el tipo de frío que hay que respetar”, dijo.

A pesar del intenso frío inicial, el martes traerá mucho sol y las temperaturas ascenderán a entre 20 y 30 grados. Esto no será suficiente para derretir el hielo y la nieve que cubren la región de Washington D. C., y algunas carreteras de la zona seguirán siendo difíciles de transitar después de que cientos de quitanieves trabajaran el lunes para despejar las carreteras principales y secundarias.

Metro

Metro suspendió todos los servicios de autobús a las 00:00 del martes debido al mal tiempo. Informó que las rutas se restablecerán a medida que las carreteras estén transitables.

El servicio de Metrorail se reanudará el martes a las 6:00 a. m. y operará con el horario de fin de semana, con trenes cada 15 a 30 minutos. Metro informó que se espera que la frecuencia del servicio aumente a lo largo del día.

Consulte el sitio web de WMATA Antes de viajar para obtener información sobre el servicio específico de la ruta.

Cierres

Muchas escuelas y oficinas en la región de Washington D. C. permanecerán cerradas el martes mientras continúan las labores de limpieza tras la tormenta del fin de semana. Los distritos escolares de Maryland y Virginia también permanecerán cerrados. Las escuelas públicas de Washington D. C. permanecerán cerradas y el gobierno federal no abrirá. Consulte la lista completa de cierres .

Mirando hacia el futuro

El miércoles trae otra posibilidad de nieve por la noche y fuertes ráfagas de viento durante la tarde. Las temperaturas máximas alcanzarán los 25 °F mientras continúan las brutales condiciones de frío.

Pronóstico

MARTES: Mayormente soleado. Máximas entre 20 y 25 grados, con sensación térmica de casi cero grados.

Vientos: Suroeste de 8 a 16 km/h.

La helada intensa continúa, con temperaturas máximas por la tarde unos 20 grados por debajo del promedio. El sol ayudará a derretir la nieve, pero volverá a congelarse después del atardecer, así que maneje y camine con precaución.

MIÉRCOLES: Parcialmente nublado. Máximas entre 19 y 24 °F.

Vientos: Noroeste de 5 a 10 mph.

Continúan las condiciones soleadas y frías, con probabilidad de chubascos de nieve durante la noche.

JUEVES: Mayormente soleado, con viento. Máximas entre 19 y 24 °C, con sensación térmica de un solo dígito.

Vientos: Noroeste de 8 a 24 km/h, ráfagas de 32 a 40 km/h.

Llega una inyección de aire ártico, con temperaturas muy por debajo del promedio y sensación térmica cercana a cero grados bajo un cielo mayormente soleado.