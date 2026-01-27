Cifra de muertos por ataques estadounidenses contra supuestos barcos con drogas asciende a 126 personas

La cifra de muertos por los ataques del gobierno de Trump contra supuestos barcos cargados de drogas asciende a 126 personas, incluyendo a aquellos que se presume que murieron después de perderse en el mar, confirmó el lunes el ejército estadounidense.

La cifra incluye a 116 personas que murieron inmediatamente en al menos 36 ataques perpetrados desde principios de septiembre en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental, según el Comando Sur de EE. UU. Se cree que otras diez personas murieron porque los investigadores no las localizaron tras un ataque.

Ocho de los presuntos muertos se habían lanzado de sus embarcaciones cuando las fuerzas estadounidenses atacaron tres embarcaciones acusadas de tráfico de drogas el 30 de diciembre, según el ejército. El número no se había publicado previamente, aunque el ejército indicó al anunciar los ataques que la Guardia Costera estadounidense había buscado sobrevivientes . Las otras dos personas presuntamente muertas se encontraban en embarcaciones atacadas el 27 de octubre y el viernes pasado.

El presidente Donald Trump ha declarado que Estados Unidos está en un «conflicto armado» con los cárteles en Latinoamérica y ha justificado los ataques como una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas. Sin embargo, su administración ha presentado pocas pruebas que respalden sus afirmaciones de matar a «narcoterroristas».

Los críticos han cuestionado la legalidad general de los ataques, así como su efectividad, en parte porque el fentanilo detrás de muchas sobredosis fatales generalmente se trafica a Estados Unidos por tierra desde México , donde se produce con químicos importados de China e India.

La campaña también generó intensas críticas tras revelarse que el ejército mató a los sobrevivientes del primer ataque en barco, seguido de un ataque posterior. La administración Trump y muchos legisladores republicanos afirmaron que era legal y necesario, mientras que legisladores demócratas y expertos legales afirmaron que los asesinatos fueron asesinato, si no un crimen de guerra.

Los ataques a embarcaciones comenzaron en medio de una de las mayores concentraciones de poder militar estadounidense en Latinoamérica en generaciones, en una campaña de presión que culminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro. Este fue trasladado a Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico tras la redada del 3 de enero por parte de las fuerzas estadounidenses.

Desde entonces ha habido una huelga de barcos , aunque Estados Unidos se ha centrado más en confiscar petroleros vinculados con Venezuela como parte de los esfuerzos más amplios de la administración Trump para tomar el control del petróleo del país sudamericano.

Los republicanos en el Congreso han derrotado los esfuerzos liderados por los demócratas para limitar la capacidad de Trump de realizar más ataques en Venezuela.