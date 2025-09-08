Un agente murió en un accidente mientras ayudaba a un conductor

Un patrullero del servicio de seguridad del Departamento de Transporte de Virginia murió el sábado por la noche mientras ayudaba a un conductor varado en la Interestatal 95.

La policía estatal dijo que el accidente ocurrió poco antes de las 8 p.m. cerca del marcador de la milla 151.

El patrullero estaba ayudando al conductor de un Audi averiado en el arcén y carril derecho cuando el conductor de un Chrysler 300 perdió el control del vehículo, se desvió hacia otro carril y se estrelló contra ambos hombres.

El patrullero falleció posteriormente en el hospital. Aún no ha sido identificado.

El conductor del Audi sufrió lesiones graves pero que no ponen en peligro su vida.

Los cargos están pendientes mientras la investigación continúa en curso.