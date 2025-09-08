Dos personas bajo custodia tras tiroteo mortal

Dos sospechosos están bajo custodia después de un tiroteo mortal el viernes por la noche en un parque de Silver Spring, Maryland.

Según la Policía del Condado de Montgomery , el tiroteo ocurrió en el parque local de Long Branch en Langley Drive, donde los oficiales encontraron a dos personas con heridas de bala.

Una persona que murió en la escena fue identificada como Charly Blayner Vail Lucas, de 17 años, de Silver Spring.

La segunda persona, un hombre de 21 años, fue trasladado a un hospital de la zona y permanece en estado crítico.

Los detectives dijeron que el tiroteo podría estar relacionado con un homicidio del 18 de agosto que mató a Jaril Verde Murillo, de 17 años, en University Boulevard East.

Los funcionarios hicieron la conexión después de que se descubrieron armas de fuego, entre otras pruebas, durante la búsqueda asistida por SWAT en la casa de Silver Spring de Jhony Steve Rosales Castillo, de 20 años, el sábado.

Tanto Rosales Castillo como Juan Carlos Gutiérrez Hernández, de 18 años, fueron arrestados en ese caso tras el registro. Enfrentan múltiples cargos, incluyendo dos cargos de homicidio en primer grado de una víctima menor de edad y un cargo de intento de homicidio en primer grado.

Se ha programado una audiencia de fianza para el lunes.