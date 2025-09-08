John Burton, ex congresista, muere a los 92 años

El exrepresentante estadounidense John Burton, un demócrata de San Francisco de lengua irónica y abiertamente liberal que defendió a la clase trabajadora y cultivó innumerables carreras políticas, incluyendo la de la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, falleció el domingo. Tenía 92 años.

Burton murió en San Francisco por causas naturales, dijo su familia en un comunicado.

Los principales políticos de California le rindieron homenaje en abundancia, recordando a Burton como un defensor feroz e incansable de los trabajadores, los niños de acogida y el medio ambiente. A lo largo de los años, Burton fue mentor de Pelosi , de la exsenadora estadounidense Barbara Boxer , del actual senador estadounidense Alex Padilla y de innumerables otros funcionarios californianos.

“No hubo mayor defensor de los pobres, los acosados, los discapacitados y los californianos olvidados que John Burton. Fue una figura imponente, una fuerza legendaria cuyas décadas de servicio moldearon nuestro estado y nuestra política para mejor”, declaró el gobernador Gavin Newsom , exalcalde de San Francisco, en un comunicado.

Otro ex alcalde de San Francisco, Willie Brown, dijo el domingo que la muerte había logrado separarlo de un querido amigo que estuvo a su lado durante décadas: como estudiantes universitarios donde se conocieron, como compañeros novatos en la Asamblea estatal y como miembros influyentes de la maquinaria política demócrata de California.

“John Burton puede haber sido la mejor persona con la que serví como miembro de la Legislatura”, dijo Brown.

Burton creía que el gobierno funcionaba mejor cuando servía a quienes más lo necesitaban y nunca se echó atrás en una lucha, dijo el presidente del Partido Demócrata del estado, Rusty Hicks.

“La mejor manera de honrar a John Burton es seguir luchando con el mismo coraje, tenacidad y corazón que definieron su vida”, dijo Hicks en un comunicado.

“Se preocupaba mucho”, dijo la hija de Burton, Kimiko Burton. “Siempre me inculcó que luchamos por los más desfavorecidos. Hay literalmente millones de personas a quienes ayudó a lo largo de los años y que no tienen ni idea de quién es”.

John Lowell Burton nació el 15 de diciembre de 1932 en Cincinnati, Ohio, y creció en San Francisco con planes de enseñar historia y entrenar baloncesto en la escuela secundaria.

Pero siguió los pasos de su hermano mayor, Phillip Burton, en la política y en 1964 fue elegido miembro de la Asamblea estatal. Una década después, pasó a la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde impulsó una legislación que protegía las áreas silvestres del Área Recreativa Nacional Golden Gate y condenaba el apartheid en Sudáfrica.

Burton renunció en 1982 para abordar una adicción a la cocaína, pero no permaneció ausente por mucho tiempo.

En 1988, regresó a la Asamblea de California y en 1996 obtuvo un escaño en el Senado estatal, llegando a ser presidente de la cámara. Se retiró de la política electa en 2004, para luego dirigir el Partido Demócrata de California de 2009 a 2017.

Tras jubilarse, fundó una organización sin fines de lucro dedicada a jóvenes en hogares de acogida. Un recordatorio publicado el domingo por John Burton Advocates for Youth reflejaba su exasperación por la falta de recursos disponibles para los jóvenes en hogares de acogida que superaban la edad límite del sistema de acogida.

«¿Emancipados de qué? ¿Y a qué?», ​​preguntó. «¿A no tener techo? ¿A verse privados de la oportunidad de acceder a la educación superior? ¿Al desempleo? ¿A una vida en la asistencia social? ¿A la indigencia? ¿A la cárcel?»

La organización ha abogado con éxito por más de 50 reformas legislativas, incluidas ayuda financiera para la universidad y la ampliación del sistema de acogida para algunos jóvenes de entre 18 y 21 años.

Barbara Lee , ex congresista estadounidense y actual alcaldesa de Oakland, dijo que a pesar de sus problemas de salud, Burton estaba decidido a asistir a su inauguración pública en junio, y lo hizo.

“Su obra nos recuerda que el liderazgo auténtico significa tener el coraje de decir la verdad a los poderosos y nunca olvidar de dónde vienes”, afirmó.

Además de su hija, Kimiko, a Burton le sobreviven dos nietos, Juan y Mikala.

Los planes para una celebración en su memoria están pendientes. La familia solicita que, en lugar de flores, se hagan donaciones en su memoria a la Fundación John Burton para la Juventud.