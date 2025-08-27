Tribunal desestima demanda de Trump contra jueces federales de Maryland

Un juez federal desestimó el martes la demanda del gobierno de Trump contra todo el tribunal federal de Maryland en un fallo enfático que subrayó la naturaleza extraordinaria de la demanda, calificándola de «potencialmente calamitosa».

El juez federal de distrito Thomas Cullen, nominado por el presidente Donald Trump, también criticó los ataques de la administración al poder judicial, destacando en una nota a pie de página que funcionarios de la Casa Blanca en los últimos meses habían descrito a los jueces como «deshonestos», «desquiciados» y «corruptos», entre otros epítetos.

“Si bien cierta tensión entre los poderes coordinados del gobierno es un sello distintivo de nuestro sistema constitucional, este esfuerzo concertado del Ejecutivo para difamar e impugnar a jueces individuales que fallan en su contra no tiene precedentes y es desafortunado”, escribió.

La administración Trump presentó una notificación de apelación.

La demanda se centra en una orden del juez presidente del tribunal de distrito de Maryland que suspendió la deportación inmediata de migrantes que impugnaban su expulsión. El Departamento de Justicia afirmó que la suspensión automática obstaculizaba la autoridad del presidente para aplicar las leyes de inmigración y solicitó una orden judicial para bloquearla.

Cullen dijo que permitir que la demanda continúe “iría en contra de un precedente abrumador, se apartaría de una tradición constitucional de larga data y ofendería el estado de derecho”.

“En su sabiduría, los redactores de la Constitución unieron tres poderes coordinados para establecer un solo soberano”, escribió Cullen. “Esa estructura puede, ocasionalmente, generar conflictos entre dos poderes y la usurpación de la autoridad de uno de ellos. Pero la mediación en esas disputas debe realizarse respetando la función constitucional del Poder Judicial”.

Sentencias desfavorables para Trump

La demanda, presentada por el Departamento de Justicia en junio, fue una maniobra legal notable que intensificó la disputa de la administración Trump con el poder judicial federal. El departamento se ha visto cada vez más frustrado por los fallos que bloquean la agenda de Trump, acusando repetidamente a los jueces federales de obstaculizar indebidamente sus poderes.

“La orden del tribunal de Maryland confirma un ataque directo a la capacidad del presidente para hacer cumplir las leyes de inmigración”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, el martes. “Esta no será la última palabra sobre el asunto, y la administración Trump espera obtener una victoria definitiva en este asunto”.

Trump ha criticado duramente las sentencias judiciales desfavorables y, en un caso, solicitó el impeachment de un juez federal en Washington que ordenó la devolución de aviones cargados de inmigrantes deportados. En julio, el Departamento de Justicia presentó una denuncia por mala conducta contra dicho juez.

Los jueces de Maryland, representados por el destacado abogado conservador Paul Clement, argumentaron que la demanda de la administración buscaba limitar el poder del poder judicial para revisar ciertos procedimientos de inmigración mientras perseguía una agenda de deportación masiva .

Entre los jueces nombrados en la demanda se encontraba Paula Xinis, quien encontró que en marzo la administración Trump deportó ilegalmente a Kilmar Abrego García a El Salvador, un caso que rápidamente se convirtió en un punto álgido en la ofensiva migratoria de Trump.

Cullen, quien fue nominado para el tribunal federal por Trump en 2020, sirve en el Distrito Oeste de Virginia, pero fue elegido para supervisar el caso porque los 15 jueces federales de Maryland fueron nombrados como acusados ​​junto con el secretario del tribunal y el propio tribunal, una circunstancia altamente inusual que señaló en su fallo.

“Al lanzar su amplia red, el Ejecutivo atrapó a todo un cuerpo judicial —una parte vital de esta rama coordinada del gobierno— y a sus principales funcionarios en un litigio novedoso y potencialmente calamitoso”, escribió.

Cullen concluyó que la administración carecía de la autoridad legal para interponer la demanda, pero afirmó que, incluso si pudiera hacerlo, los jueces gozarían de inmunidad. En lugar del enfoque «más confrontativo» de una demanda, la administración debería haber apelado la orden del juez presidente, escribió, calificándola de «recurso de eficacia comprobada disponible para todos los litigantes federales».

“La supuesta infracción por parte de una rama del poder exclusivo de otra no autoriza una arbitrariedad constitucional”, escribió.

Lo que decía la orden del juez de Maryland

Firmada por el Juez Principal de Distrito de Maryland, George L. Russell III, la orden en cuestión en este caso impide a la administración Trump deportar inmediatamente a cualquier inmigrante que solicite la revisión de su detención en el tribunal de distrito de Maryland. Bloquea su expulsión hasta las 4 p. m. del segundo día hábil posterior a la presentación de sus solicitudes de hábeas corpus, que permiten a las personas impugnar su detención por parte del gobierno.

La orden dice que tiene como objetivo mantener las condiciones existentes y la jurisdicción potencial del tribunal, garantizar que los solicitantes inmigrantes puedan participar en los procedimientos judiciales y acceder a abogados y dar al gobierno «amplia oportunidad de informar y presentar argumentos en su defensa».

En una orden enmendada que pausa las deportaciones, Russell dijo que el tribunal había recibido una avalancha de peticiones de hábeas corpus fuera del horario laboral que “resultaron en audiencias apresuradas y frustrantes, ya que obtener información clara y concreta sobre la ubicación y el estado de los peticionarios resulta difícil”.

Los abogados de la administración Trump acusaron a los jueces de Maryland de priorizar un horario regular, y escribieron en documentos judiciales que «la sensación de frustración y el deseo de mayor comodidad no les dan a los acusados ​​​​licencia para violar la ley».

Clement, quien se desempeñó como procurador general durante la presidencia de George W. Bush, denunció la demanda durante una audiencia a principios de este mes.

“El poder ejecutivo pretende interponer una demanda en nombre de Estados Unidos contra una rama del gobierno con la misma autoridad”, dijo. “Realmente no hay antecedentes para esta demanda”.