El aumento de las fuerzas del orden de Trump está alejando a los residentes de DC, dicen altos oficiales

Dos altos comandantes de la policía de Washington, DC, reconocieron el martes que el actual aumento de las fuerzas del orden federales en la capital del país está alejando a la población y dañando relaciones comunitarias que tendrán que ser reparadas en el futuro.

“¿Qué relaciones debemos reparar una vez que termine esta oleada? Estoy dispuesto a hacerlo. Estoy dispuesto a tener esas conversaciones largas y difíciles. Pero sé que será difícil”, dijo el comandante del Sexto Distrito, Jaron Hickman. “Estamos sacando a algunas personas violentas de las calles, pero a la larga, ¿a qué precio?”

En otras partes de la ciudad, los estudiantes comenzaron a adaptarse al inicio de un nuevo año escolar , ensombrecido por la ansiedad ante el aumento de las medidas migratorias . Voluntarios en algunos barrios ayudaron a acompañar a los niños a la escuela, mientras las redes sociales rebosaban de noticias sobre avistamientos de agentes federales.

Hickman y el comandante del Séptimo Distrito, James Boteler, hablaron el martes ante unos 50 ciudadanos en una reunión del Consejo Comunitario de Anacostia. La comparecencia se había programado mucho antes de que el presidente Donald Trump asumiera el control del Departamento de Policía Metropolitana e inundara la capital con agentes federales y tropas de la Guardia Nacional

El departamento de policía de DC enfrenta una situación compleja

Las consecuencias del aumento de tropas de Trump dominaron la sesión de preguntas y respuestas de 45 minutos de los comandantes. Ambos comandantes cedieron en algunas de las preguntas más incisivas del público. Sin embargo, ambos ofrecieron perspectivas reveladoras sobre la complejidad de la situación que enfrenta el departamento de policía.

“Tengo mis propios sentimientos, pero también soy imparcial. Tengo que ir a trabajar todos los días, sin importar quién esté sentado en el número 1600 de la Avenida Pensilvania”, dijo Boteler. “Sé que la Jefa Pamela Smith y todo su equipo ejecutivo son muy conscientes de lo que siente la gente en la comunidad. Porque hablamos de ello a diario”.

Hickman dijo que envió un correo electrónico masivo a los 302 oficiales bajo su mando cuando Trump anunció su toma de control del departamento a principios de este mes. Su mensaje: «Ustedes tienen principios morales. Nosotros tenemos políticas. Si ven algo que no les parece correcto, deberían denunciarlo».

Sin embargo, Hickman dijo que era desalentador ver algunos puestos de control y arrestos que consideraba innecesarios.

“Es desalentador como comandante de distrito. No puedo salir de mi coche fuera de servicio y decir: ‘¡Ay, no hacen falta aquí!’”, dijo. “No sé si eso les reconforta. Solo les estoy siendo sincero”.

Las reacciones de los visitantes a la presencia de la Guardia son mixtas

A pocos kilómetros de distancia, cerca del Monumento a Washington , los visitantes tuvieron reacciones diversas ante las tropas de la Guardia Nacional, que se han convertido en una presencia habitual en el National Mall. Algunas tropas ahora portan armas de fuego siguiendo una directiva del secretario de Defensa, Pete Hegseth .

Patricia Sylvester, residente de Maine, llevaba un cartel que decía «¿Qué representas?» mientras las tropas de la Guardia Nacional se agrupaban cerca.

“Mi sensación es que es una ocupación, y no se trata de delincuencia”, dijo Sylvester. “Creo que es una maniobra de poder. Les he dicho, porque hablé con la Guardia Nacional, que esto no me hace sentir más seguro”.

Dan Gehrke, que estaba de visita desde Wisconsin con su esposa e hijos, dijo que las tropas eran una presencia bienvenida.

“Se pueden ver diferentes ciudades en todo Estados Unidos con problemas”, dijo Gehrke. “Y creo que cualquier cosa que podamos hacer para que las ciudades de Estados Unidos sean más seguras es mejor”.

Algunas escuelas del Distrito parecían estar intentando normalizar al máximo el segundo día de clases. Afuera de una escuela primaria, el personal recibió a los niños con música alegre y los acompañó desde los autobuses escolares hasta el edificio. En otras escuelas, los vecinos organizaron manifestaciones para mostrar su apoyo a las familias inmigrantes.

Era demasiado pronto para saber si el aumento de las fuerzas del orden había provocado una disminución significativa de la asistencia, como algunos temían. El distrito escolar no proporcionó datos de asistencia, pero indicó que está compartiendo directrices de seguridad para los estudiantes «en sus desplazamientos hacia y desde sus escuelas esta semana y en adelante».