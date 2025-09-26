Tres hombres acusados ​​de robo, posiblemente vinculado a una red criminal de la Costa Este

Tres hombres han sido arrestados en el condado de Fairfax, Virginia, y la policía cree que pueden estar vinculados a una red de robos de la Costa Este.

La policía informó que el 17 de septiembre se produjo un robo en la cuadra 6500 de Kelsey Point Circle, en Kingstowne. Una vivienda adosada fue asaltada y se robaron bienes con un valor estimado de $30,000.

“La casa quedó completamente saqueada”, dijo el mayor James Curry, quien dirige la Unidad de Delitos Graves del departamento. “Afortunadamente, mientras inspeccionaban la zona, identificaron de inmediato un video de vigilancia que mostraba a un individuo corriendo desde la parte trasera de la casa y subiéndose a un vehículo”.

Utilizando un video de vigilancia, los detectives identificaron un vehículo que creen que fue utilizado en el robo.

Menos de 24 horas después, tres hombres fueron arrestados y acusados ​​por el robo: Nicolay Cubillos Pacheco, de 29 años, Saúl Guadalupe González, de 38 años, y Heller Roncancio Espitia, de 27 años, de Florida.

Los tres enfrentan los mismos cargos de allanamiento de morada, hurto mayor, posesión de bienes robados con intención de venderlos y posesión de herramientas de robo. Se encuentran detenidos en la cárcel del condado de Fairfax sin derecho a fianza.

Curry dijo que los hombres son buscados en varios otros estados por cargos similares y que su departamento está trabajando con funcionarios de esas jurisdicciones para determinar el tamaño de la posible red de robo.

El Centro de Delitos en Tiempo Real del Departamento de Policía del Condado de Fairfax ayudó a generar pistas sobre el caso y ayudó a conectar a los tres con el robo, dijo Curry.

Durante la investigación, la policía dijo que encontró artículos que a menudo se usan en redes organizadas de robo, incluidos bloqueadores de teléfonos celulares y Wi-Fi utilizados para interrumpir los sistemas de seguridad, perforadores de ventanas y un dispositivo para cambiar la matrícula de un vehículo.

“Realmente hubo buena colaboración y trabajo en equipo desde la patrulla, los detectives y todo el equipo”, dijo Curry.