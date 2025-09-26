Trump ordena represión contra «terroristas domésticos»

El presidente Donald Trump ordenó el jueves a su administración tomar medidas enérgicas contra quienes apoyan lo que describió como “terrorismo de izquierda”, nombrando a dos importantes donantes demócratas mientras denunciaba sin pruebas una vasta conspiración para financiar protestas violentas contra el gobierno.

La orden ejecutiva de Trump puso al Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo del FBI a la cabeza y dijo que el esfuerzo abarcaría agencias de toda la administración, incluido el Departamento del Tesoro , «para identificar y desmantelar las redes financieras que financian el terrorismo interno y la violencia política».

La persecución de quienes, según el presidente, financiaban a «agitadores y anarquistas» es el ejemplo más reciente de cómo Trump utiliza el poder de su cargo para perseguir a sus rivales políticos. Cuando un periodista lo presionó para que nombrara posibles objetivos, sugirió a dos de los principales donantes del Partido Demócrata: los multimillonarios George Soros y Reid Hoffman .

«Si financian estas cosas, van a tener algunos problemas», dijo Trump.

Trump había amenazado con una orden similar tras el asesinato a principios de mes del activista conservador Charlie Kirk y un tiroteo frente a un edificio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas, en el que murió un detenido y otros dos resultaron heridos. Las autoridades han identificado a los presuntos autores de los disparos en cada caso , pero hasta el momento no se ha hecho pública ninguna información que sugiera que alguno de ellos estuviera respaldado por una red más amplia. Las autoridades informaron que una nota encontrada en la casa del autor de los disparos del ICE decía: «Sí, solo fui yo».

En una declaración del jueves, antes del anuncio de Trump, la Fundación Sociedad Abierta de Soros se refirió a acusaciones anteriores hechas por el presidente republicano, diciendo que sus actividades son pacíficas y legales.

“Estas acusaciones son ataques con motivaciones políticas contra la sociedad civil, destinados a silenciar el discurso con el que la administración no está de acuerdo y socavar el derecho a la libertad de expresión consagrado en la Primera Enmienda”, dijeron las organizaciones.

Hoffman, quien ayudó a fundar PayPal y el sitio de redes sociales LinkedIn, no pudo ser contactado inmediatamente para realizar comentarios.

La orden ejecutiva es la última acción sorprendente de Trump en su intento de utilizar al Departamento de Justicia como instrumento de represalia en una campaña para castigar a sus supuestos enemigos y socavar la capacidad de los demócratas para organizarse y recaudar fondos . La primavera pasada, ordenó a su fiscal general que investigara ActBlue , la principal plataforma de recaudación de fondos de los demócratas, al tiempo que permitió que su contraparte conservadora escapara al escrutinio.

También marca la segunda vez esta semana que Trump invoca oficialmente la etiqueta de terrorismo. El lunes, firmó una orden que designa al movimiento descentralizado conocido como Antifa (abreviatura de «antifascistas») como organización terrorista nacional, a pesar de que un exfuncionario del FBI afirmó que se trataba más de una ideología que de un grupo cohesionado.

Trump ha atribuido el reciente aumento de la violencia política en el país únicamente a la izquierda, a pesar de que tanto demócratas como conservadores han sido víctimas de ataques. Una legisladora estatal demócrata de Minnesota y su esposo fueron asesinados en su casa en junio, la residencia oficial del gobernador demócrata de Pensilvania fue atacada con bombas incendiarias a principios de este año, y en 2022, el esposo de 82 años de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, fue agredido por un hombre armado con un martillo que irrumpió en su casa de San Francisco.

Sin embargo, la orden solo cita casos de violencia contra conservadores, incluido el intento de asesinato contra Trump el año pasado en Butler, Pensilvania. El tirador tenía pocas opiniones políticas visibles y también había considerado al presidente Joe Biden como posible objetivo.

Trump sostuvo durante la firma del jueves en la Oficina Oval que una conspiración oscura estaba detrás de algunos de los casos más graves de desobediencia civil dirigidos contra su administración, incluida la ocupación de un edificio federal de Portland durante su primer mandato y los ataques de un grupo de activistas antifa con máscaras negras.

“Son agitadores y anarquistas profesionales, contratados por gente rica, algunos de los cuales conozco”, dijo Trump.

Esta fue una acusación compartida por el vicepresidente J. D. Vance y otros altos funcionarios de la administración, aunque ninguno proporcionó pruebas de dicha red. La orden ordena al Servicio de Impuestos Internos (IRS) retirar la exención fiscal a cualquier organización que identifique como financiadora de la violencia política.

Trump nombró a uno de los financiadores más prolíficos de organizaciones sin fines de lucro del mundo como uno de los posibles donantes sospechosos.

“Soros es un nombre que sin duda escucho constantemente. No lo sé”, dijo Trump cuando le pidieron ejemplos de posibles financiadores. “He oído nombres de gente muy rica que es de izquierda radical… Quizás oigo hablar de un tipo llamado Reid Hoffman, un tipo bastante rico, supongo”.

Hoffman financia habitualmente causas progresistas y tradicionales del Partido Demócrata, incluidas las demandas de la escritora E. Jean Carroll contra Trump, en las que alegaba que la había agredido sexualmente y luego difamado.

Soros ha sido durante mucho tiempo un blanco para los conservadores debido a su defensa progresista y su gasto en causas liberales.

Judío húngaro que sobrevivió a la ocupación nazi, amasó miles de millones como inversor. En la década de 1980, donó a causas anticomunistas que ayudaron a liberar Europa del Este e incluso financió una importante universidad en su ciudad natal, Hungría. Pero a medida que su Fundación Sociedad Abierta se adentraba cada vez más en áreas de justicia social, desde iniciativas contra la pobreza hasta derechos LGBTQ+ y de los inmigrantes, Soros desató la ira de la derecha en Estados Unidos y en todo el mundo.

En 2004, se involucró en la política partidista por primera vez, donando a grupos que se oponían a la campaña de reelección del presidente republicano George W. Bush. Soros ha seguido donando a los demócratas, convirtiéndose en el principal donante a nivel nacional en algunos ciclos electorales recientes.

No quedó claro de inmediato qué autoridad utilizaría la administración para realizar la designación de terrorismo. Si bien el Departamento de Estado mantiene una lista de organizaciones terroristas extranjeras, no existe un equivalente nacional , en parte debido a las protecciones de la Primera Enmienda en EE. UU.

Stephen Miller, subjefe de gabinete de Trump, calificó al Partido Demócrata de «organización extremista nacional» el mes pasado en Fox News. El jueves, en el Despacho Oval, destacó el carácter histórico de la acción de Trump.

“Esta es la primera vez en la historia de Estados Unidos que hay un esfuerzo de todo el gobierno para desmantelar el terrorismo de izquierda”, dijo Miller.