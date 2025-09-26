El nuevo museo de DC se centra en ayudarte a alcanzar el sueño americano

¿Cuál es tu sueño americano y cómo lo alcanzas? Un nuevo museo, a pocos pasos de la Casa Blanca, espera ayudar a responder esa pregunta.

“Este espacio está dedicado a la idea del sueño americano y al sentimiento de que es un ideal por el que vale la pena luchar y celebrar”, afirmó Emily Metzner, directora de contenido y exhibiciones del Centro Milken para el Avance del Sueño Americano.

Los visitantes del museo cruzan la puerta principal y se encuentran de inmediato con una fascinante escultura de un árbol dorado de tamaño natural. El Árbol de las Generaciones Embajador George L. Argyros cuenta con cientos de «hojas» que, en realidad, son pequeñas pantallas que muestran fotos de las personas que visitan el museo y se toman una selfi en un quiosco especial.

Si bien el museo se centra en el sueño americano, no define exactamente qué es.

“Nuestra sensación es que se trata de la capacidad de lograr lo que quieres lograr, de construir la vida que quieres vivir”, dijo Metzner.

El museo completó un estudio con Gallup centrado en cómo la gente define el sueño.

“Lo que la gente dice una y otra vez es la libertad de elección, la capacidad de vivir como quieren, de tener lo suficiente para sustentar a su familia”, dijo.

El museo de cinco pisos tiene numerosas exhibiciones interactivas que se centran en los “cuatro pilares”: educación, salud, finanzas y emprendimiento.

Tienen una galería educativa que muestra cómo la educación desde el preescolar hasta la universidad puede crear oportunidades, así como galerías de investigación médica y de salud.

El museo se encuentra en la Avenida Pensilvania, en el antiguo edificio del Banco Riggs. Se centran en la temática, incorporando antiguas puertas de bóveda en las exhibiciones y ofreciendo breves lecciones de finanzas personales, desde la importancia del interés compuesto hasta la comprensión del mercado.

El enfoque principal es contar historias inspiradoras de personas que lograron el sueño americano. Cientos de historias de estadounidenses se cuentan a través de exhibiciones interactivas, incluyendo hologramas de Serena Williams, Sanjay Gupta y otros que conversan con los visitantes y responden preguntas sobre sus vidas.

También cuentan la historia del sueño americano en un cine de 270 grados que abarca desde el suelo hasta el techo y que proyecta el cortometraje «América: construida sobre sueños». La película de 18 minutos, que te hace girar la cabeza en todas direcciones, cuenta la historia de varios lugareños, entre ellos Virginia Ali, de Ben’s Chili Bowl, y la propietaria del Washington Spirit, Michele Kang.

El museo también cuenta con una “holocubierta” de 360 ​​grados.

“La tecnología es increíble, pero las historias también. Las historias te emocionan y te conectan con la gente”, dijo Metzner. “Queremos impulsar a quienes hacen grandes cosas, oportunidades de esperanza, maneras de encontrar optimismo sobre lo que podemos lograr juntos. Y así, en la medida de lo posible, reducir la brecha entre todos”.

Las entradas al museo son gratuitas. La experiencia en la holocubierta tiene un coste adicional. El museo abre todos los días, excepto los martes, de 10:00 a 17:30.