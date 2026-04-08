Michael Estève, tiene una promesa para los residentes que lo apoyaron

Michael Estève, miembro del consejo municipal de Bowie, jurará su cargo como nuevo alcalde de la ciudad la próxima semana, tras obtener el 50% de los votos en las elecciones especiales del martes.

Estève superó a otros ocho candidatos, incluidos dos de sus colegas en el consejo municipal. Comenzó el día adentrándose en la planificación del presupuesto de la ciudad, ya que ese proceso comienza el día de su toma de posesión.

“Mi promesa a la gente fue que sería un alcalde que estaría presente, que haría el trabajo que tenía delante, que escucharía, que se aseguraría de que la gente entendiera lo que la ciudad estaba haciendo y por qué lo estábamos haciendo, y que no rehuiría las decisiones difíciles”, dijo Estève.

Dijo que él y el resto del consejo municipal tendrán que tomar decisiones difíciles cuando se ponga en marcha el proceso presupuestario.

“No le estamos prometiendo el oro y el moro a la gente, y ni siquiera prometo que voy a poder solucionar todos los problemas”, dijo. “No pinto un panorama idílico. Les digo a las personas lo que creo que es cierto, y lo que les he estado diciendo desde hace tiempo es que todas las opciones fáciles ya son cosa del pasado”.

Estève reemplaza a Tim Adams, quien fue nombrado recientemente miembro del Consejo del Condado de Prince George. La campaña para alcalde duró poco más de un mes, y el mandato finaliza el próximo año.

Durante la recta final de la campaña electoral previa a las elecciones especiales, Estève afirmó que las preocupaciones y los deseos comunes que escuchó de los residentes tenían que ver con la seguridad pública, el desarrollo urbanístico excesivo, la calidad de los negocios, la basura y las infraestructuras obsoletas.

Como ciudad incorporada en el condado de Prince George, Bowie ofrece recolección de basura dos veces por semana y recolección semanal de reciclaje y residuos de jardinería. También es responsable del mantenimiento de sus propias calles y aceras. Mantener estas condiciones, al tiempo que se amplía el cuerpo policial, representa un desafío complejo.

“Una ciudad de nuestro tamaño podría tener fácilmente 122 agentes de policía. Nosotros operamos con unos 66”, dijo. “Un camión de basura que costaba 120.000 dólares hace solo unos años, hoy cuesta casi 280.000. Retener a los trabajadores de obras públicas, recolectores de basura y de reciclaje es muchísimo más difícil. Antes, esos trabajadores se quedaban años, y ahora solo unos meses. Creo que los residentes están empezando a darse cuenta de ello”.

Las operaciones diarias de la ciudad están a cargo de un administrador municipal, puesto que actualmente también está vacante. La labor de Estève como alcalde será dirigir el consejo municipal para gestionar el presupuesto y colaborar con los responsables de los distintos departamentos de la ciudad. Afirmó que Bowie puede seguir ofreciendo los servicios que los residentes esperan, pero advirtió que algunos cambios podrían tener un costo.

Dijo que cree que su honestidad sobre la situación será apreciada por los residentes, algunos de los cuales hicieron fila durante más de una hora para votar incluso después del cierre de las urnas el martes por la noche.

“Creo que la gente está cansada de generaciones de políticos que les dicen lo que quieren oír y les hacen promesas que saben que no pueden cumplir”, dijo. “Creo firmemente en decirle la verdad a la gente”.