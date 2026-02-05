‘Peligroso y mortal’: los socorristas instan a las personas a mantenerse alejadas del hielo

Ya sea un estanque en el patio, un lago de la zona o el río Potomac, los socorristas instan al público a mantenerse alejado del hielo

Pete Piringer, portavoz del Servicio de Bomberos y Rescate del Condado de Montgomery, dijo: «Cualquier tipo de hielo natural es problemático: puede ser grueso en un área y delgado en otra».

El teniente Andrew Horos, capitán del puerto de DC, de la unidad de patrulla del puerto del departamento de policía de DC, se hizo eco de esa opinión.

Horos dijo que el departamento tiene un hidrodeslizador que puede utilizar en el tipo de clima gélido que ha estado experimentando la región.

“Cuando salgamos, estará sobre una gruesa capa de hielo, deslizándonos, y se verá exactamente igual. Nos moveremos a otra porción de hielo, y el barco se hundirá, agrietará el hielo y caerá al agua. Así que es muy difícil determinar el grosor del hielo con solo mirarlo”, dijo.

Horos señaló que es importante entender que una superficie aparentemente plácida y cubierta de hielo es engañosa.

Esto es especialmente cierto en el caso del río Potomac, con sus poderosas corrientes.

“A diferencia de un estanque, donde te caerías y te quedarías en esa zona y la gente podría venir a rescatarte; si caes en esa zona con una fuerte resaca, serás arrastrado bajo el hielo, lo que lo hace muy peligroso y mortal”, dijo Horos.

Caer en agua fría, incluso cuando no se ha congelado, también es extremadamente peligroso, dijo Piringer.

“Solo se necesitan un par de minutos antes de que te quedes sin aliento, tu cuerpo se apague y puedas quedar incapacitado e incapaz de salir”, dijo.

Además de los peligros que implica caer a través del hielo en aguas gélidas, Horos señaló que es ilegal caminar sobre el río según las regulaciones municipales de DC.

Estas regulaciones establecen que “ninguna persona podrá participar en actividades recreativas que incluyan o puedan resultar en contacto físico directo con el hielo en las aguas del Distrito de Columbia. Estas actividades incluyen, entre otras, caminar sobre el hielo, patinar sobre hielo, andar en trineo, navegar en bote sobre hielo, pescar en el hielo y usar un vehículo u otro dispositivo sobre el hielo”.

Piringer dijo que cuando se trata de salir y disfrutar del hielo, ya sea para practicar tiros rápidos o perfeccionar su triple Lutz, «creemos que el único hielo realmente seguro es en una pista de hielo».