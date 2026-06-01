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Solicitan la colaboración ciudadana para ubicar a sospechoso de apuñalar a un perro

Tras el apuñalamiento de un perro en el sureste de Washington D.C.
Solicitan la colaboración ciudadana para ubicar a sospechoso de apuñalar a un perro
DC Police
Foto: Archivo/ Washington Hispanic
By Washington Hispanic
junio 01, 2026 6:37 am

La policía de Washington D.C. busca a un hombre que, según las autoridades, apuñaló a un perro y huyó del lugar el sábado.

Poco antes de las 9:30 de la mañana del sábado, la policía respondió a una llamada por un "hombre que apuñalaba a un perro" en la cuadra 2300 de la calle Nicholson SE.

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Según la policía, el servicio de control de animales llegó al lugar y se llevó al perro tras el apuñalamiento.

El hombre huyó del lugar antes de que llegara la policía el sábado por la mañana.

No se disponía de información sobre el estado del perro.

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Se ruega a cualquier persona que tenga información que llame a la policía al 202-727-9099 o envíe un mensaje de texto al 50411.

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