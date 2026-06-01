Un agente fue asesinado a tiros durante una visita de control domiciliario en Virginia.

Metro

Se busca al sospechoso

Un ayudante del sheriff en Virginia murió el viernes después de que un hombre disparara contra dos agentes que estaban realizando una verificación de bienestar, dijeron las autoridades policiales, y se estaba llevando a cabo una búsqueda del sospechoso.

La Oficina del Sheriff del Condado de Carroll informó que el tiroteo mortal ocurrió después de que las fuerzas del orden recibieran una solicitud de un miembro de la familia para que se realizara una verificación del estado de salud de la persona.

ANUNCIO

Un hombre que se encontraba en la vivienda comenzó a disparar, y los agentes respondieron al fuego, según informó la oficina del sheriff. Ambos agentes resultaron heridos.

“Un agente sufrió heridas mortales y fue declarado fallecido. El segundo agente recibió un impacto en su chaleco antibalas y actualmente está siendo evaluado médicamente; su estado es estable”, indicó la oficina en un comunicado.

ANUNCIO

El sheriff Kevin A. Kemp identificó al agente fallecido como el agente Logan Utt, un veterano militar que se unió al departamento en 2023.

“Hoy, el condado de Carroll ha perdido a un héroe y una familia ha sufrido una pérdida inimaginable”, dijo Kemp. “Por favor, tengan presentes en sus pensamientos y oraciones a su esposa, hijos, familiares, amigos y compañeros agentes”.

Las autoridades buscaban al sospechoso, identificado por la Oficina de Alguaciles de Estados Unidos como Michael Timothy Puckett, de 55 años. Los agentes del orden advirtieron que debía ser considerado armado y extremadamente peligroso.

ANUNCIO

“Mi oficina está siguiendo de cerca este trágico incidente”, declaró la gobernadora Abigail Spanberger en redes sociales. “Animo a cualquier persona que tenga información sobre el paradero del sospechoso a que se comunique con la Policía Estatal de Virginia. Mis pensamientos están con la familia del agente y con la Oficina del Sheriff del Condado de Carroll mientras afrontamos esta terrible situación”.