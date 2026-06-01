Metro

Que están robando en automóviles en Silver Spring

Una concejala del condado de Montgomery, Maryland, afirmó que la reciente ola de robos de coches en su distrito está siendo perpetrada por varios grupos diferentes.

Durante la última semana, se han producido robos en varios vehículos en la zona de Silver Spring, incluidos varios aparcamientos públicos del condado.

ANUNCIO

En un comunicado, la concejala Kate Stewart afirmó que la policía del condado de Montgomery ha arrestado a sospechosos gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad.

“Utilizando las imágenes de las cámaras de seguridad, los agentes del Tercer Distrito del Departamento de Policía del Condado de Montgomery han detenido a personas sospechosas de entrar en vehículos dentro de los estacionamientos del condado”, escribió Stewart en una publicación de Instagram .

ANUNCIO

Las autoridades creen que los robos están siendo cometidos por varios grupos que se desplazan por los barrios. Los informes policiales sobre delitos indican que en varios de estos incidentes se han robado piezas de automóviles.

Se insta a los residentes de las zonas afectadas a que compartan con los investigadores cualquier grabación de cámaras de seguridad, ya sean de timbres o de exteriores. Los casos siguen bajo investigación.

ANUNCIO

Los residentes pueden compartir las grabaciones llamando al número de teléfono de la policía para casos que no sean de emergencia: 301-279-8000.