El conductor del autobús implicado en el fatal accidente tenía antecedentes penales

Metro

por exceso de velocidad y multas

El conductor del autobús implicado en el fatal accidente en cadena ocurrido el viernes en el condado de Stafford, Virginia, debía comparecer ante un tribunal el martes en Maryland por una detención anterior acusada de exceso de velocidad al volante de un autobús de pasajeros.

Según los registros judiciales, Jing Sheng Dong, de 48 años y residente de Staten Island, Nueva York, tenía previsto comparecer ante el tribunal el martes 2 de junio en Annapolis, Maryland.

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El 9 de marzo de 2026, a la 1:20 de la madrugada, Dong fue detectado conduciendo a 72 millas por hora en una zona de 50 mph en la Ruta 3 en dirección sur, a la altura de Charles Hall Road, en el condado de Anne Arundel, según informó la Policía Estatal de Maryland.

En el accidente del viernes, Dong fue acusado de dos cargos de homicidio involuntario, según el fiscal del condado de Stafford, Eric Olsen.

El accidente en la Interestatal 95 en dirección sur dejó cinco muertos y decenas de heridos.

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Según las conclusiones preliminares de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte, la velocidad influyó en que el autobús no redujera la velocidad ante el tráfico que se aproximaba a una zona de obras en la I-95.

Según la NTSB, el autobús accidentado el viernes era operado por E&P Travel Inc., con sede en Kings Mountain, Carolina del Norte. Un informe de cumplimiento de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportistas (FMCSA) reveló un único accidente con heridos en el que se vieron involucrados vehículos de la compañía en los dos años anteriores y calificó su nivel de seguridad como satisfactorio.

Según los registros judiciales de Virginia, Dong ya había sido multado por exceso de velocidad. En noviembre de 2024, fue acusado de conducir a 73 millas por hora en una zona de 55 mph en Colonial Heights, al sur de Richmond. Pagó 219 dólares en multas y costas judiciales.

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El conductor permanece hospitalizado, bajo custodia.

Según Olsen, Dong fue arrestado en el hospital y recibió dos órdenes de arresto por homicidio involuntario. Un juez determinó que Dong permanecerá detenido sin derecho a fianza en el hospital hasta su primera comparecencia ante el tribunal.

Según la NTSB, el autobús de Dong no redujo la velocidad al acercarse a una zona de obras y chocó contra una Chevrolet Suburban, provocando una reacción en cadena en la que la SUV impactó contra un Acura y otros vehículos. El autobús, que transportaba a 34 personas desde la ciudad de Nueva York hasta Charlotte, Carolina del Norte, impactó posteriormente contra otros vehículos.

Cuatro de las personas fallecidas se encontraban dentro del Acura: Dmitri Doncev, de 45 años, enfermero que trabajaba en el Holyoke Medical Center; Ecaterina Doncev, de 44 años; y sus hijos, Emily y Mark. Eran originarios de Greenfield, Massachusetts.

Priscilla R. Mafalda, una mujer de 25 años de Worcester, Massachusetts, se encontraba dentro del vehículo Suburban que fue impactado por el autobús y falleció en la colisión, según la NTSB.