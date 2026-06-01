Aplazan el juicio civil por el mortal derrumbe del puente Key de Baltimore

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Tras la demora en los acuerdos alcanzado

Un juez federal acordó el lunes posponer un juicio civil por el colapso del puente Francis Scott Key de Baltimore en 2024 , luego de que una serie de acuerdos de último minuto resolvieran la mayoría de las demandas restantes.

El juez federal James Bredar expresó su frustración por el momento en que se alcanzaron los acuerdos la semana pasada, incluidos los que resuelven todas las demandas pendientes por la muerte de seis trabajadores de la construcción . Los trabajadores estaban tapando baches cuando el buque portacontenedores Dali sufrió una avería y se estrelló contra el puente en la madrugada del 26 de marzo de 2024.

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Prácticamente todas las demandas pendientes alegan pérdidas económicas sufridas por empresas y gobiernos locales. Ninguna de las partes restantes solicitó que el juicio comenzara según lo previsto esta semana.

Bredar, nominado al cargo por el presidente demócrata Barack Obama, tenía previsto escuchar el lunes las declaraciones iniciales de los abogados en un juicio que se estima duraría aproximadamente cinco semanas. Aplazó el proceso indefinidamente para considerar argumentos legales que podrían derivar en acuerdos extrajudiciales y, posiblemente, poner fin al litigio sin necesidad de juicio.

Bredar dijo estar "muy frustrado", pero reconoció que los casos civiles a menudo se resuelven en vísperas del juicio.

“No va dirigido a una sola parte. Se necesitan dos para bailar el tango”, dijo Bredar. “Estoy frustrado en nombre del público y del tribunal”.

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Los detalles de los acuerdos alcanzados con las familias de los trabajadores de la construcción no se hicieron públicos.

Hace menos de dos semanas, Bredar rechazó una solicitud previa para aplazar el juicio tras la presentación de cargos penales contra las empresas que gestionaban el Dalí.

El 12 de mayo, los fiscales del Departamento de Justicia anunciaron la acusación formal contra Synergy Marine Pte Ltd., con sede en Singapur, y Synergy Maritime Pte Ltd., con sede en Chennai, India.

El operador del Dali y su superintendente técnico están acusados ​​de conspiración, mala conducta con resultado de muerte, no informar inmediatamente a la Guardia Costera de Estados Unidos sobre una situación peligrosa, obstruir a la Junta Nacional de Seguridad del Transporte y hacer declaraciones falsas.

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La acusación penal imputa al operador del buque el haber confiado intencionadamente en una bomba de combustible defectuosa y haber mentido al respecto a los investigadores.

Synergy Marine acusó a los fiscales de tratar indebidamente un accidente como un delito y afirmó que se defendería "enérgicamente" contra las alegaciones "inexactas" de la acusación.

“Se trató de un accidente marítimo que debe evaluarse a través de todo el expediente fáctico, técnico y reglamentario, en lugar de mediante tergiversaciones selectivas en una acusación penal”, dijo la compañía en un comunicado el mes pasado.

En abril, se anunció un acuerdo de 2250 millones de dólares entre el estado de Maryland, Synergy Marine y Grace Ocean Private Limited, la empresa naviera con sede en Singapur. Grace Ocean no ha sido acusada de ningún delito relacionado con el hundimiento.

La lista de demandantes con reclamaciones pendientes incluye a la ciudad de Baltimore, que reclama pérdidas económicas que atribuye a la destrucción del puente. La ciudad se unió a las empresas para solicitar el aplazamiento del juicio.